Son Dakika Haberleri: Seçimin Güvenliği Onlardan Sorulur

Seçimin Güvenliği Onlardan Sorulur

1 saat önce

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğü, aldığı tedbirler ile ilçede seçim huzur ve güven ortamında geçiyor.

Seçimin Güvenliği Onlardan Sorulur, System.String[]
HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğü, aldığı tedbirler ile ilçede seçim huzur ve güven ortamında geçiyor.

Türkiye genelinde yapılan yerel seçimlerde oy kullanma işlemi devam ediyor. İçişleri Bakanlığı, seçimlerin olaysız geçmesi için ülke genelinde yoğun tedbirler aldı. İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı binin üzerinde güvenlik güçleri seçimin huzur ve güvenliği için sabah saat 06: 00'da oy kullanılacak tüm okullarda görev aldılar. Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün aldığı tedbirler ile seçim huzur ve güven ortamında devam ediyor. Okul bahçelerinde çok sayıda polis ile güvenliği sağlayan emniyet birimleri, sandık güvenliği konusunda da sıkı tedbirler uyguluyor.

Oy kullanmak isteyenler aramadan geçirilirken, sandıkların kurulu olduğu sınıfların kapılarında da polisler güvenlik amacıyla duruyor. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 11:32 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Suriye'de Türk Askerlerine Saldırı: 1 Şehit, 1 Yaralı MHP Lideri Devlet Bahçeli Tek Cümlelik Oy Açıklaması Temel Karamollaoğlu'ndan Çok Sert Tepki: Müşahitlerimiz Katledilmiştir Beyazıt Öztürk Oy Kullanacağı Okulu Şaşırdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.3.2019 13:06:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Seçimin Güvenliği Onlardan Sorulur
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]