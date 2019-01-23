Son Dakika Haberleri: Seçimin Kaderini Kırsal Belirleyecek"

Seçimin Kaderini Kırsal Belirleyecek"

1 saat önce

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, İzmir'de yerel seçimin sonucunu kırsaldaki oyların belirleyeceğini bildirdi.

Seçimin Kaderini Kırsal Belirleyecek
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, İzmir'de yerel seçimin sonucunu kırsaldaki oyların belirleyeceğini bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kocaoğlu partisinin Ödemiş ilçe teşkilatıyla bir araya geldi.

Kocaoğlu, ilk önceliğinin İzmir ve İzmirliler olduğunu belirterek, "İkincisi Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Amacım partim için en iyisini, en doğrusunu yapmak, partiyi başarılı kılmaktır. Üçüncüsü, ben bu kentte yaşayacağım. Bu kentte 15 senedir göğsümü gere gere saat kaç olursa olsun her yere girdiysem, bıraktıktan sonra da alnım açık her yere girmem gerekir." ifadelerini kullandı.


Sosyal medyada olmayan olayların olmuş, söylenmeyen sözlerin söylenmiş gibi gösterildiğini savunan Kocaoğlu, şunları kaydetti:

"Geçen gün bunun bir tanesini yakaladık. 10 tane adam 150-200 hesap açıyor, oradan bastırıyor. Sosyal medyadan yaptıkları 1 haftalık çalışmayla geçtiğimiz cumartesi günü 'Aziz Kocaoğlu'nu istemiyoruz' sloganı altında belediyenin önünde toplandılar. 10-12 kişi vardı, bunların 3'ü protestocu, diğerleri gazeteci ve sivil polisti. Bu tarihe geçecek bir fotoğraftır. Meydanlara bakıldığı zaman halkın kimi değerlendirdiği görülür."

Aziz Kocaoğlu, kırsaldaki seçmenin, seçim sonucunu belirlemede önemli rol oynadığını vurgulayarak, "Seçimin kaderini kırsal belirleyecektir. Merkezdeki nüfusun da en az 3'te 1'i kırsalla bağlı. Kırsalın ayağa kalkıp çalışması, seçimin sonucunu çok büyük oranda belirleyecek. Biz hem Ödemiş için çalışırken, hem metropol için çalışmış olacağız. Biz de daha çok kırsalda çalışacağız." değerlendirmesini yaptı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 03:14 Kaynak: AA

Ödemiş, Aziz Kocaoğlu, İzmir, Politika
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