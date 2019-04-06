Son Dakika Haberleri: Seçimin Kazananı" Çiçekçiler Oldu

Seçimin Kazananı" Çiçekçiler Oldu

1 saat önce

Yerel seçimler öncesinde adayların seçmenlere çiçek dağıtması en çok çiçekçileri mutlu etti.

Seçimin Kazananı
YUSUF ŞAHBAZ - Yerel seçimler öncesinde adayların seçmenlere çiçek dağıtması en çok çiçekçileri mutlu etti.

Seçim sürecinde matbaacılar, tasarımcılar ve organizasyon şirketlerinin yanında çiçekçilerin de işleri açıldı. Adaylar, hem seçim çalışmaları kapsamında hem de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla çiçek dağıttı.

İzmir Çiçekçiler Odası Başkanı Kazım Kış, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 14 Şubat Sevgiler Günü'nün ardından siyasi partilerin propaganda çalışmaları ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla çiçekçi esnafının bayram ettiğini söyledi.

8 Mart Dünya Kadınları Günü'nde yerel seçim çalışmaları yapan partilerin yoğun çiçek alımı yaptığını dile getiren Kış, şöyle devam etti:

"Özellikle karanfil satışlarında patlama oldu. Mezatlardan aldığım bilgiye göre ihracat için 3 milyon dal karanfil göndermişiz. İç piyasada da yaklaşık 3 milyon dal karanfil satmışız. Seçim sürecinde yaklaşık 2 milyon dal karanfil satışı gerçekleştirdik siyasi partilere. Fiyatlar da tavan yaptı. Geçen seneki fiyatlara göre 2 kat artış oldu diyebiliriz. Satışlarımız da 2 kat arttı. Üretim anlamında da sıkıntı çekmedik. Seralardaki çiçekler talebi karşıladı."

Sırada Anneler Günü var

Seçimlerin ardından satışların eski seviyesine döndüğünü belirten Kış, bunun nisan ayı boyunca devam edeceğini söyledi.

Kış, Anneler Günü'nü beklediklerini ifade ederek, "Mayıs ayının ikinci pazarında Anneler Günü var. O gün de satışlarımızın iyi olacağını tahmin ediyoruz." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 01:18 Kaynak: AA

Anneler Günü, 8 Mart, Ekonomi
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