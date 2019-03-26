Son Dakika Haberleri: Seçimin Sonucunu Ekonomi Belirleyecek'

Seçimin Sonucunu Ekonomi Belirleyecek'

7 dakika önce

MetroPOLL Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi'nin kurucusu ve başkanı Profesör Özer Sencar, VOA Türkçe'nin sorularını yanıtladı ve 31 Mart yerel seçimlerinde oy kullanacak seçmenin gündemindeki en önemli konunun ekonomi olduğunu söyledi.

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MetroPOLL Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi'nin kurucusu ve başkanı Profesör Özer Sencar, VOA Türkçe'nin sorularını yanıtladı ve 31 Mart yerel seçimlerinde oy kullanacak seçmenin gündemindeki en önemli konunun ekonomi olduğunu söyledi
Kaynak: DailyMotion.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 06:03 

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