Seçimin Sonucunu Ekonomi Belirleyecek'

MetroPOLL Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi'nin kurucusu ve başkanı Profesör Özer Sencar, VOA Türkçe'nin sorularını yanıtladı ve 31 Mart yerel seçimlerinde oy kullanacak seçmenin gündemindeki en önemli konunun ekonomi olduğunu söyledi.

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MetroPOLL Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi'nin kurucusu ve başkanı Profesör Özer Sencar, VOA Türkçe'nin sorularını yanıtladı ve 31 Mart yerel seçimlerinde oy kullanacak seçmenin gündemindeki en önemli konunun ekonomi olduğunu söyledi

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