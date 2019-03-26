Seçimin Sonucunu Ekonomi Belirleyecek'
7 dakika önce
MetroPOLL Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi'nin kurucusu ve başkanı Profesör Özer Sencar, VOA Türkçe'nin sorularını yanıtladı ve 31 Mart yerel seçimlerinde oy kullanacak seçmenin gündemindeki en önemli konunun ekonomi olduğunu söyledi.
MetroPOLL Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi'nin kurucusu ve başkanı Profesör Özer Sencar, VOA Türkçe'nin sorularını yanıtladı ve 31 Mart yerel seçimlerinde oy kullanacak seçmenin gündemindeki en önemli konunun ekonomi olduğunu söyledi
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 06:03
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