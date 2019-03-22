Son Dakika Haberleri: Seçimler Sonrası Kardeşçe Yaşayacağız"

Seçimler Sonrası Kardeşçe Yaşayacağız"

1 saat önce

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "31 Mart'tan sonra yine aynı Çanakkale Savaşı'nda dedelerimizin omuz omuza çarpıştığı, toprak altında birlikte kefensiz yattığı gibi, Kürt'ü, Türk'ü, Alevi'si, Sünni'si, AK Parti, CHP, İYİ Parti, MHP, Saadet ve HDP'lisi ile hep beraber barış ve kardeşlik...

Seçimler Sonrası Kardeşçe Yaşayacağız
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "31 Mart'tan sonra yine aynı Çanakkale Savaşı'nda dedelerimizin omuz omuza çarpıştığı, toprak altında birlikte kefensiz yattığı gibi, Kürt'ü, Türk'ü, Alevi'si, Sünni'si, AK Parti, CHP, İYİ Parti, MHP, Saadet ve HDP'lisi ile hep beraber barış ve kardeşlik içinde yaşayacağız." dedi.

Özel ile CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Hekimhan ilçesini ziyaret ederek burada partililerle bir araya geldi.

Ziyarette konuşan Özel, yerel seçimlerde vatandaşların memleketleri için en doğru kararı vereceklerine inandığını belirterek şunları söyledi:

"31 Mart'tan sonra yine aynı Çanakkale Savaşı'nda dedelerimizin omuz omuza çarpıştığı, toprak altında birlikte kefensiz yattığı gibi, Kürt'ü, Türk'ü, Alevi'si, Sünni'si, AK Parti, CHP, İYİ Parti, MHP, Saadet ve HDP'lisi ile hep beraber barış ve kardeşlik içinde yaşayacağız. Yarınlara umutla bakan, bu umut siyasetine Hekimhan da destek olacak."

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ise sadece yerel yönetimlerin belirlendiği bir yerel seçime gidildiğini, ülkede beka sorunu olmadığını kaydetti.

Kazandıkları takdirde Hekimhan Belediyesi ile İstanbul Büyükşehir Belediyesini kardeş belediye yapacaklarını anlatan Ağbaba, "Bizim dışımızdaki partilere oy verenler de benim kardeşimdir. Kimseye düşmanlığımız yok." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 01:46 Kaynak: AA

Çanakkale, Cumhuriyet Halk Partisi, Güncel
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