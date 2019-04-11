Son Dakika Haberleri: Seçimler ve ABD ile ilişkiler TL'yi baskı altında bırakıyor

Seçimler ve ABD ile ilişkiler TL'yi baskı altında bırakıyor

18 dakika önce

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın dün açıkladığı reform paketinin ardından uygulamaları izleyecek olan piyasada, İstanbul seçimlerine ilişkin belirsizliğin baskısı devam ediyor.

Seçimler ve ABD ile ilişkiler TL'yi baskı altında bırakıyor, System.String[]
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın dün açıkladığı reform paketinin ardından uygulamaları izleyecek olan piyasada, İstanbul seçimlerine ilişkin belirsizliğin baskısı devam ediyor. S-400 konusu üzerinden gergin ABD ilişkilerinin seyri de takip ediliyor.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 09:29 
Berat Albayrak, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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