Seçimler ve ABD ile ilişkiler TL'yi baskı altında bırakıyor
18 dakika önce
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın dün açıkladığı reform paketinin ardından uygulamaları izleyecek olan piyasada, İstanbul seçimlerine ilişkin belirsizliğin baskısı devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 09:29
Hazine ve Maliye
Bakanı Berat Albayrak
'ın dün açıkladığı reform paketinin ardından uygulamaları izleyecek olan piyasada, İstanbul
seçimlerine ilişkin belirsizliğin baskısı devam ediyor. S-400 konusu üzerinden gergin ABD
ilişkilerinin seyri de takip ediliyor.
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