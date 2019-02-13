Son Dakika Haberleri: Seçimler Yaklaştıkça Sis Perdesi Dağılıyor"

Seçimler Yaklaştıkça Sis Perdesi Dağılıyor"

2 saat önce

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerine yaklaştıkça sis perdesi dağılıyor, taraflar netleşiyor, gizli kapaklı ilişki ağları deşifre oluyor.

Seçimler Yaklaştıkça Sis Perdesi Dağılıyor
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerine yaklaştıkça sis perdesi dağılıyor, taraflar netleşiyor, gizli kapaklı ilişki ağları deşifre oluyor. Saklanan niyetler bir bir açığa ve ortaya çıkıyor" dedi. MHP Lideri Bahçeli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerine yaklaştıkça sis perdesi dağılıyor, taraflar netleşiyor, gizli kapaklı ilişki ağları deşifre oluyor. Saklanan niyetler bir bir açığa ve ortaya çıkıyor. Türk milleti kimin zillet kimin ziynet, kimlerin curcuna kimlerin cumhur olduğunu görüyor" dedi.

"TÜRKİYE'DE KÜRDİSTAN DİYE BİR YER YOKTUR" MHP Lideri Bahçeli, "CHP-HDP-İP-ÖDP ittifakı bütün hatlarıyla, bütün muhtevasıyla karşımızdadır. PKK-FETÖ bu ittifakın tam ağırlık merkezindedir. Türk milleti bir yanda Zillet İttifakı'nı görüyor, diğer yanda Cumhur İttifakı'nı izliyor, biliyor, gönülden destekliyor. Beka muhalifleriyle beka sevdalıları billurlaşmış haldedir. HDP Eş Genel Başkanı'nın 'Kürdistan'da biz kazanacağız, Batı'da AK Parti ve MHP'ye kaybettireceğiz' çürük sözü skandal bir beyan olmasının yansıra ihanet ve işbirlikçiliğin alenileşmesinden başka bir şey değildir. Türkiye'de Kürdistan diye bir yer yoktur. Tarihin hiçbir döneminde de olmamıştır. Hem kazanıp hem kaybettirmek ancak ve ancak akıl tutulması yaşayan, mensubiyet bunalımına kapılan, zilleti baş tacı yapan müflis ve melanet çevrelerin işidir. HDP, beklendiği ve bilindiği üzere, Türkiye'nin yıkımına asal ve asıl fail olarak girmiştir. 31 Mart'ta kazanan ve kaybedenleri tayin edecek tek mercii büyük Türk milletidir. HDP, PKK'yla ortaklığının, hedef birlikteliğinin bedelini diğer zillet ortaklarıyla beraber ağır bir şekilde ve demokratik olarak ödeyecektir" ifadesine yer verdi.

"CUMHUR İTTİFAKI HEM KAZANACAK HEM DE TÜRKİYE'YE KAZANDIRACAKTIR" Cumhur İttifakı'nın hem kazanacağını hem de Türkiye'ye kazandıracağını belirten Bahçeli, İstanbul Çekmeköy'deki helikopter kazasına değinerek, "Kirazlıdere Mahallesi'nde bulunan Parkverde Sitesi yakınlarında bir askeri helikopterin düşmesi sonucunda şehit olan 4 kahramanımıza, yine İstanbul Kartal'da 8 katlı bir binanın çökmesiyle hayatlarını kaybeden 21 vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Halen tedavisi süren vatandaşlarıma acil şifalar temenni ediyorum. Rabbimden milletimizi her türlü kazadan ve beladan muhafaza etmesini yürekten niyaz ediyorum" dedi.

(Musa Erdoğan/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 09:36 Kaynak: İHA

Türkiye, MHP, Güncel
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