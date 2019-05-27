Son Dakika Haberleri: Seçimlere Dört Hafta Kala İstanbul'da Son Durum Nasıl?

Seçimlere Dört Hafta Kala İstanbul'da Son Durum Nasıl?

6 dakika önce

İstanbullu seçmen dört hafta sonra yeniden sandık başına gidecek.

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İstanbullu seçmen dört hafta sonra yeniden sandık başına gidecek. Araştırma şirketleri, 23 Haziran'da yapılacak Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimleri için seçmenin nabzını ölçmek amacıyla büyük çoğunlukla Ramazan Bayramı tatilinden hemen önce sahaya çıkacak
Seçimlere Dört Hafta Kala İstanbul'da Son Durum Nasıl?
Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 09:04 
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