Seçimlere Dört Hafta Kala İstanbul'da Son Durum Nasıl?
6 dakika önce
İstanbullu seçmen dört hafta sonra yeniden sandık başına gidecek.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 09:04
İstanbullu seçmen dört hafta sonra yeniden sandık başına gidecek. Araştırma şirketleri, 23 Haziran'da yapılacak Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimleri için seçmenin nabzını ölçmek amacıyla büyük çoğunlukla Ramazan Bayramı
tatilinden hemen önce sahaya çıkacak
Peru'da 8 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
Ahmet Davutoğlu'nun Yeni Partiyi Ne Zaman Kuracağı Belli Oldu
Yunanistan Lideri Çipras, Erken Genel Seçime Gidileceğini Açıkladı
AK Partili Mehmet Metiner Canlı Yayında Zor Anlar Yaşadı: Ekrem İmamoğ.., Pardon CHP Adayı