Seçimlere İlişkin Yayın Yasağı Saat 19.15'te Kalkacak
2 saat önce
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Mahalli İdareler Genel Seçimlerine ilişkin yayın yasağının saat 19.15 itibarıyla kalkacağını bildirdi.
Yüksek Seçim Kurulu
(YSK), Mahalli İdareler Genel Seçimlerine ilişkin yayın yasağının saat 19.15 itibarıyla kalkacağını bildirdi.
YSK, oy verme işleminin tüm seçim çevrelerinde sona erdiğinin anlaşılması üzerine, Anayasa ve seçim yasalarının verdiği yetkiye dayanarak, yayın yasağı süresinin saat 21.00'den 19.15'e çekilmesini uygun buldu.
Bu nedenle seçim sonuçları, basın ve yayın kuruluşlarınca saat 19.15'ten itibaren yayınlanabilecek.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 06:58 Kaynak: AA
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