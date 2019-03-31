Son Dakika Haberleri: Seçimlere İlişkin Yayın Yasağı Saat 19.15'te Kalkacak

Seçimlere İlişkin Yayın Yasağı Saat 19.15'te Kalkacak

2 saat önce

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Mahalli İdareler Genel Seçimlerine ilişkin yayın yasağının saat 19.15 itibarıyla kalkacağını bildirdi.

Seçimlere İlişkin Yayın Yasağı Saat 19.15'te Kalkacak, System.String[]
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Mahalli İdareler Genel Seçimlerine ilişkin yayın yasağının saat 19.15 itibarıyla kalkacağını bildirdi.

YSK, oy verme işleminin tüm seçim çevrelerinde sona erdiğinin anlaşılması üzerine, Anayasa ve seçim yasalarının verdiği yetkiye dayanarak, yayın yasağı süresinin saat 21.00'den 19.15'e çekilmesini uygun buldu.

Bu nedenle seçim sonuçları, basın ve yayın kuruluşlarınca saat 19.15'ten itibaren yayınlanabilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 06:58 Kaynak: AA

Yüksek Seçim Kurulu, Güncel
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