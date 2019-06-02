Son Dakika Haberleri: Seçimlerin gergin başladığı Keskin'de oy verme işlemi devam ediyor
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Seçimlerin gergin başladığı Keskin'de oy verme işlemi devam ediyor

54 dakika önce

Seçimlerin gergin başladığı Keskin'de oy verme işlemi devam ediyorKIRIKKALE - Yüksek Seçim Kurulu tarafından 31 Mart'taki belediye başkanlığı seçiminin yeniden yapılmasına karar verilen 1 belde ve 3 ilçeden biri olan Keskin İlçesinde oy verme işlemi devam ediyor.

Seçimlerin gergin başladığı Keskin'de oy verme işlemi devam ediyor
KIRIKKALE - Yüksek Seçim Kurulu tarafından 31 Mart'taki belediye başkanlığı seçiminin yeniden yapılmasına karar verilen 1 belde ve 3 ilçeden biri olan Keskin İlçesinde oy verme işlemi devam ediyor.
Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde sandıkların kurulduğu eğitim kurumlarında seçmenler tarafından oy verme işlemi devam ederken, oy kullanma işlemi saat 17.00'de sona erecek.
Seçimlerin gergin başladığı Keskin'de oy verme işlemi devam ediyor
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 12:34 Kaynak: İHA
Yüksek Seçim Kurulu, Keskin, Genel
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