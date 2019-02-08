Son Dakika Haberleri: Seçkin Öğrenciler Kampı Yapıldı

Seçkin Öğrenciler Kampı Yapıldı

1 saat önce

Uluslararası Öğrenci Derneklerine (UDEF) bağlı 63 dernekten biri olan Erzurum Uluslararası Öğrenci Derneği (ERULDER) eğitimlerine ara vermeden devam ediyor.

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Uluslararası Öğrenci Derneklerine (UDEF) bağlı 63 dernekten biri olan Erzurum Uluslararası Öğrenci Derneği (ERULDER) eğitimlerine ara vermeden devam ediyor.

Erzurum'da okuyan misafir öğrencilere maddi manevi rehberliği kendine misyon edinen ERULDER'de eğitimler sömestr tatilinde de devam etti. Alanında uzman kişilerin davet edildiği programlara misafir öğrencilerden yoğun ilgi gördü.

Erzurum'da üç gün süren eğitim faaliyetlerine Yakutiye Gençlik Merkezinden Yaser Taşkesenlioğlu, İlk kıblemiz Kudüs hakkında misafir öğrencilere bilgi verdi. Ardından Ahmet Ağırman ümmetin ihtiyaç duyduğu insanı anlattı.

Eğitim kampının ikinci gününde Mavi Marmara gazisi Kenan Akçil, gemide yaşadıklarını niçin oraya gittiklerini ve İsrail askerlerinin vahşetini tüm çıplaklığı ile uluslararası öğrencilere anlattı. İslam ve Batı konusu İbrahim Erkal kültür sanat merkezi müdürü Ergün Engin'den dinleyen misafir öğrenciler batının iki yüzlülüğü ve bizi kendilerine benzetme gayretleri karşısında Müslümanca tavır sergilememiz gerektiğini öğrenmiş oldular.

Kampın son gününde İnsan ve Medeniyet Hareketi derneğinde Fahri Güzel Ümmet olma Şuurunu anlattı. Muhammed ümmeti kimdir, ümmet olmanın gerektirdiği sorumluluklar üzerine öğrencilerle hasbihalde bulundu. Son olarak İHH başkanı Cumhur Çankaya misafir öğrencilere İHH'nın misyonu ve faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Erzurum'da üç gün süren kampın ardından 19 ülkeden 42 uluslararası öğrenci kampın ikinci bölümüne katılmak üzere İstanbul Başakşehir'e gittiler.

Biri bayan olmak üzere toplam beş grup öğrenciyi eğitime tabii tutan ERULDER'de eğitimden sorumlu Ertan Aksakal, '2014 yılında kurduğumuz derneğimizde en önemli gördüğümüz iş eğitim. Öğrenci arkadaşlarımız üniversitelerinde iyi bir eğitim alıyorlar. Bunun yanında kendilerini geliştirmelerine yönelik biz de dernek olarak onların yanında olmaya gayret ediyoruz. Üç yıldır düzenli olarak yaptığımız eğitim kampları çok verimli geçiyor. Öğrencilerimiz her yıl bu kampa katılmak için adeta sabırsızlanıyorlar. Bu kamplar hem bilgi yönünden çok önemsiyoruz hem de öğrencilerin kaynaşması birbirlerini tanımaları konusunda oldukça güzel geçiyor.' dedi. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 04:46 Kaynak: İHA

Kudüs, Yakutiye, Marmara, Güncel
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