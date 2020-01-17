Seçkin Özdemir sakalı sevdi
7 saat önce
Rolü için uzattığı saç ve sakalından dizinin final yapmasına rağmen vazgeçmeyen oyuncu, uzun süre mağazaları gezdi.
Rolü için uzattığı saç ve sakalından dizinin final yapmasına rağmen vazgeçmeyen oyuncu, uzun süre mağazaları gezdi.
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 08:58
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