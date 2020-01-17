Seçkin Özdemir sakalı sevdi - Son Dakika
Son Dakika Magazin Seçkin Özdemir sakalı sevdi - Son Dakika Magazin

Seçkin Özdemir sakalı sevdi

7 saat önce

Rolü için uzattığı saç ve sakalından dizinin final yapmasına rağmen vazgeçmeyen oyuncu, uzun süre mağazaları gezdi.

Seçkin Özdemir sakalı sevdi, System.String[]

Rolü için uzattığı saç ve sakalından dizinin final yapmasına rağmen vazgeçmeyen oyuncu, uzun süre mağazaları gezdi.

Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 08:58 
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