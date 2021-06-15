Seçkin Piriler, her sene olduğu gibi yaz sezonunu Bodrum'da geçiriyor. Yaklaşık 10 gündür Bodrum'da olan eski model, Kaan Tangöze'den olan çocukları Volkan ve Hakan'la tatil yapıyor. Piriler'in, Instagram'dan paylaştığı fotoğraftaki o detay dikkat çekti. Üstsüz gibi görünen eski model, durumu açıklık getirdi. Sırtı dönük olduğu pozu yayınlayan Piriler, "Yüksel bel şort giyersen mayokini görünmez olur" yazarak, durumu açıklık getirdi.