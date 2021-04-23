Seçkin Piriler , Erhan Kanioğlu'yla boşanma davası sona eren ve altı yaşındaki kızları Eda'nın velayetini kaybeden Meral Kaplan 'ın, evini basmasından sonra dava açmaya hazırlanıyor. Koronavirüs nedeniyle karantinada olduğunu söyleyen model, "Bir kadınla beraber kapıma dayandı. Sürekli bana iftira atıyor" diye konuştu.

Kaplan'ın boşandığı eşi Erhan Kanioğlu'yla hiçbir şekilde konuşmadığını da sözlerine ekleyen Piriler, "Şimdiye kadar sustum, artık bir şeyler yapmam gerekiyor. Birinin bu kadını götürüp, tedavi ettirmesi lazım. Bir anne olarak durumunu anlıyorum. Ben Kanioğlu'na iddia ettiği gibi mesajları atmadım" açıklamasını yaptı. (Abdullah Malkoç-Milliyet)