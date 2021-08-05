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Seçmece hırsızlık - Son Dakika

Seçmece hırsızlık

05.08.2021 15:55
Seçmece hırsızlık, System.String[]

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bir apartmana giren şüpheli, dakikalar boyunca apartmanda gezerek beğendiği orijinal marka ayakkabıları çaldı.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bir apartmana giren şüpheli, dakikalar boyunca apartmanda gezerek beğendiği orijinal marka ayakkabıları çaldı. O anlar güvenlik kamerasınca anbean görüntülendi.

Olay, İstiklal Mahallesi 44. Sokak üzerinde bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, apartmana giren şüpheli, kapı önlerindeki ayakkabı ve terlikleri tek tek inceledi. Şüphelinin hoşuna giden markaların ayakkabılarını çaldığı ileri sürülürken, o anlar kameraya yansıdı.

Topladığı ayakkabı ve terlikleri yanında getirdiği torbaya koyan şüpheli, ardından apartmandan çıkarak hızla uzaklaştı.

Öte yandan, güvenlik kameralarını inceleyen apartman sakinleri ise hırsızın orijinal marka ayakkabıları tercih ettiğini söyledi. - TEKİRDAĞ

Seçmece hırsızlık
Seçmece hırsızlık

İstiklal Mahallesi, Tekirdağ, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Seçmece hırsızlık - Son Dakika


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