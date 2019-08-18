SEÇMELER | TRIESTINA 0-1 JUVENTUS
1 saat önce
Sezonun son sezon öncesi maçımız neydi, Serie A önümüzdeki hafta sonu başlamadan önce bize kesin bir kazanç kazandıran Paulo Dybala masterclass oldu!
Sezonun son sezon öncesi maçımız neydi, Serie A önümüzdeki hafta sonu başlamadan önce bize kesin bir kazanç kazandıran Paulo Dybala masterclass oldu!
Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 01:14
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