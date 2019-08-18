Son Dakika Haberleri: SEÇMELER | TRIESTINA 0-1 JUVENTUS
Son Dakika Spor Haber

SEÇMELER | TRIESTINA 0-1 JUVENTUS

1 saat önce

Sezonun son sezon öncesi maçımız neydi, Serie A önümüzdeki hafta sonu başlamadan önce bize kesin bir kazanç kazandıran Paulo Dybala masterclass oldu!

Sezonun son sezon öncesi maçımız neydi, Serie A önümüzdeki hafta sonu başlamadan önce bize kesin bir kazanç kazandıran Paulo Dybala masterclass oldu!
İtalya Serie A, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 01:14 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Hasan Şaş, Galatasaray'daki görevine geri döndü!
Volkan Babacan adım adım Beşiktaş'a! Fatih Terim, Hasan Şaş'ın istifasını onaylamadı! FIFA, Manisaspor'un 6 puanını sildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.8.2019 14:55:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: SEÇMELER | TRIESTINA 0-1 JUVENTUS
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]