Seçmen en çok hangi partilere mesafeli? Son ankette İYİ Parti büyük sürpriz yaptı - Son Dakika

Seçmen en çok hangi partilere mesafeli? Son ankette İYİ Parti büyük sürpriz yaptı

11.04.2021 23:20

MetroPOLL Araştırma şirketinin Mart ayı Türkiye'nin Nabzı anketinde seçmenlere "Asla oy vermem dediğiniz parti hangisi?" sorusu soruldu. Ankette seçmenler en çok HDP'ye, en az İYİ Parti'ye mesafeli. Bu sonuçları yorumlayan anket şirketinin kurucusu Özer Sencar, "Bu verinin en önemli sonucu toplumda İYİ Parti karşıtlığının çok çok az olması. Akşener'in merkeze yürüyüşü devam eder ve yüzde 13-15 direnç hattını aşabilirse bu özellik büyük avantaja dönüşebilir" dedi.

Metropoll Araştırma'nın her ay düzenli olarak yaptığı " Türkiye'nin Nabzı" anketinin mart ayı sonuçları açıklandı. Katılımcılara, "Asla oy vermem dediğiniz bir siyasi parti var mı, varsa hangisi?" diye soruldu.

SEÇMEN EN ÇOK HDP'YE MESAFELİ

Şirketin kurucusu Özer Sencar'ın Twitter'dan paylaştığı anket sonuçlarına göre, seçmenin yüzde 28.7'si HDP için 'Asla oy vermem' diyor. Bu oranı AK Parti için yüzde 27.7, CHP için 15.7, MHP için de 3.7. İYİ Parti ise yüzde 0.8'le, seçmen için 'en az antipatik' parti.

ÖZER SENCAR, İYİ PARTİ'NİN ORANINA DİKKAT ÇEKTİ

Sencar, bu sonuçların, kararsız seçmelerin AK Parti ya da HDP'ye gitmeyeceği şeklinde yorumlanıp yorumlanmayacağına dair soruya şu yanıtı verdi:

"Hayır, kararsızların üçte biri AKP kökenli (yaklaşık 6 puan). Bunun da yarısında Erdoğan bağlılığı devam ediyor. Özellikle 1.5 puanı sıkı Erdoğan bağlısı. Bu verinin en önemli sonucu toplumda İYİ Parti karşıtlığının çok çok az olması. Akşener'in merkeze yürüyüşü devam eder ve yüzde 13-15 direnç hattını aşabilirse bu özellik büyük avantaja dönüşebilir."

Seçmen en çok hangi partilere mesafeli? Son ankette İYİ Parti büyük sürpriz yaptı

VATANDAŞI EN ÇOK ZORLAYAN ZAMLAR

Aynıankette vatandaşlara gıda dışında kendisini en zorlayan zamlarda soruldu. Buna göre gıda dışında vatandaşı en çok elektrik, su ve doğalgaz zammı zorluyor. Bunları kira zammı takip ediyor.

Seçmen en çok hangi partilere mesafeli? Son ankette İYİ Parti büyük sürpriz yaptı

TARIM POLİTİKALARINA ELEŞTİRİ

Hükümetin tarım politikalarına da seçmenden eleştiri var. Seçmenlerin yüzde 24.1'i hükümetin tarım politikalarını 'kötü', yüzde 32.3'ü ise 'çok kötü' olarak nitelendiriyor. Hükümetin tarım politikalarını 'iyi' bulanların oranı ise yüzde 28.3. 'Çok iyi' diyenler ise 6.1.

Seçmen en çok hangi partilere mesafeli? Son ankette İYİ Parti büyük sürpriz yaptı

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ KARARI HALKDAN DESTEK GÖRMEDİ

MetroPOLL'ün anketinde İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasıyla ilgili vatandaşın görüşü de ölçülmüş. Katılımcılara "Hükümetin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi kararını onaylıyor musunuz?" diye soruldu. Buna "Onaylıyorum" yanıtını verenlerin oranı yüzde 26.7'yken, "Onaylamıyorum" diyenlerin oranının yüzde 52.3 olduğu görüldü. "Kararsızım" diyenlerin oranı yüzde 3.3, "İstanbul Sözleşmesi'nden haberim yok" yanıtını verenlerin oranı yüzde 7.5, fikri veya cevabı olmadığını belirtenlerin oranı ise yüzde 10.2 olarak belirlendi.

Seçmen en çok hangi partilere mesafeli? Son ankette İYİ Parti büyük sürpriz yaptı
Seçmen en çok hangi partilere mesafeli? Son ankette İYİ Parti büyük sürpriz yaptı

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Son Dakika Politika Seçmen en çok hangi partilere mesafeli? Son ankette İYİ Parti büyük sürpriz yaptı - Son Dakika


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