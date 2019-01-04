Seçmen listeleri askıya çıktı
1 saat önce
YSK'nin 31 Mart 2019'da yapılacak mahalli idareler seçimi için hazırladığı seçmen listeleri muhtarlıklarda askıya çıktı.
YSK'nin 31 Mart 2019'da yapılacak mahalli idareler seçimi için hazırladığı seçmen listeleri muhtarlıklarda askıya çıktı.
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 09:45
YSK, 31 Mart'ta Yapılacak Yerel Seçimler İçin Seçmen Listelerini Askıya Çıkardı
SAMER'in Yerel Seçim Anketine Göre, Kayyum Atamaları Seçmeni Etkilemedi
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