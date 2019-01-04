Son Dakika Haberleri: Seçmen listeleri askıya çıktı

Seçmen listeleri askıya çıktı

1 saat önce

YSK'nin 31 Mart 2019'da yapılacak mahalli idareler seçimi için hazırladığı seçmen listeleri muhtarlıklarda askıya çıktı.

Seçmen listeleri askıya çıktı, System.String[]
YSK'nin 31 Mart 2019'da yapılacak mahalli idareler seçimi için hazırladığı seçmen listeleri muhtarlıklarda askıya çıktı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 09:45 

Ekonomi
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