Son Dakika Haberleri: Seçmen Listeleri Askıya Çıktı

Seçmen Listeleri Askıya Çıktı

16 dakika önce

YSK'nin 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak mahalli idareler seçimi için hazırladığı seçim takvimi işliyor.

YSK'nin 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak mahalli idareler seçimi için hazırladığı seçim takvimi işliyor.Bu sabah itibariyle muhtarlık bölgesinde listeler askıya çıkarıldı. Sorgulamayı ise, 'www.ysk.gov.tr' adresinden yapmak mümkün.

Adres değişikliğinde bulunmak isteyen seçmenlerin ise, nüfus müdürlüklerine elektrik, su, telefon doğalgaz gibi belgelerden birisiyle başvurması gerekiyor. Öğrencilerin de, öğrenim gördükleri okuldan oranın öğrencisi olduklarına dair belge almaları yeterli olacak. Görme ve ortopedik engelliler de oylarını 75 yaş üstü seçmenler gibi giriş katlarında kullanacak. Muhtarlık bölgesi askı listeleri, 17 Ocak'ta askıdan indirilecek.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 03:11 Kaynak: İHA

Sabah, Güncel
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