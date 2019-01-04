Son Dakika Haberleri: Seçmen Listeleri Askıya Çıktı

Seçmen Listeleri Askıya Çıktı

1 saat önce

Yüksek Seçim Kurulu'nca 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan mahalli idareler seçimi için seçmen listeleri bugün muhtarlıklarda askıya çıktı.

Seçmen Listeleri Askıya Çıktı, System.String[]


Yüksek Seçim Kurulu'nca 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan mahalli idareler seçimi için seçmen listeleri bugün muhtarlıklarda askıya çıktı. Vatandaşlar isimlerinin yer aldığı listeleri kontrol etmek için muhtarlıklara gelmeye başladı. Ataşehir İçerenköy Muhtarı Ayhan Öztürk seçmen listelerinin askıya asılması ile ilgili şunları söyledi; "Bugün ayın 4'ü, cuma günü seçmen listeleri geldi. Ayın 17'sinde seçmen listeleri kaldırılacak. Seçmenlerimiz mutlak suretle seçmen listelerini kontrol etsinler. Aynı zamanda da internetten de YSK'dan bakabilirler. Bu önemli. Seçmen oy kağıtları gelmedikleri zaman mazeret uydurmasın kimse. Mutlak suretle 14 gün içinde gidip, nüfus müdürlüklerinde kayıtları yok ise kayıtlarını yaptırsınlar. Adres değişikliklerini yapacaklar ise gidecekleri mart ayındaki nerede oy kullanacaklarsa oraya mutlak suretle gidip kayıtlarını olsunlar. Bu en önemli nokta 14 gün içinde bittiği anda artık listeler hazırlanacak. Oy kağıtları basılacak. Seçime 1 ay kala da oylar dağıtılmaya başlanacak. 31 Mart mahallemiz için ve Türkiye için hayırlı olur inşallah. Özellikle tüm seçmenlere akıllarını,  iradelerini kullanarak oy kullanmalarını talep ediyorum. Her şey vatanımız için hayırlı olsun.ö

İçerenköy Mahallesi sakinlerinden muhtarlığa seçmen listelerini kontrol etmeye gelen Cemil Baş, "Kontrol etmeye geldim. Değişiklik var mı diye, yok. Gayet güzel yani. Aşırı yoğunluk var. Bizde o yoğunluğa yakalanmamak için geldik. Baktık.ö dedi.

Görüntü Dökümü:

-------------------------

-Seçmen kağıtlarını kontrol eden vatandaşlar

-Muhtar ile röp

-Vatandaş ile röp

-Seçmen kağıtları

-Genel ve detay - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 03:50 Kaynak: DHA

Yüksek Seçim Kurulu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



YSK, 31 Mart'ta Yapılacak Yerel Seçimler İçin Seçmen Listelerini Askıya Çıkardı SAMER'in Yerel Seçim Anketine Göre, Kayyum Atamaları HDP Seçmenini Etkilemedi

İran, Atlas Okyanusu'nun Amerika Kıyılarına Savaş Gemileri Göndereceğini Duyurdu Trump: Demokratlar Kazanırsa Piyasalar Karışır
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.1.2019 17:27:24. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Seçmen Listeleri Askıya Çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]