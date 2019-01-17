Son Dakika Haberleri: Seçmen Listeleri Bugün Askıdan İniyor

Seçmen Listeleri Bugün Askıdan İniyor

1 saat önce

Yüksek Seçim Kurulunca (YSK), Mahalli İdareler Genel Seçimleri için askıya çıkarılan muhtarlık bölgesi listeleri, bugün saat 17.00'de askıdan inecek.

Seçmen Listeleri Bugün Askıdan İniyor, System.String[]
Yüksek Seçim Kurulunca (YSK), Mahalli İdareler Genel Seçimleri için askıya çıkarılan muhtarlık bölgesi listeleri, bugün saat 17.00'de askıdan inecek.

YSK'nin, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için hazırladığı seçim takvimine göre, 4 Ocak'ta askıya çıkan seçmen listeleri, bugün askıdan inecek. Seçmenler, saat 17.00'ye kadar listeleri kontrol edebilecek.

Öte yandan, hastalığı ve engeli sebebiyle yatağa bağımlı seçmenlerin seyyar sandıklarda oy kullanmalarına yönelik yapılacak başvurular da bugün tamamlanacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 09:11 Kaynak: AA

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