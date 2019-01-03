Seçmen Listeleri Cuma Günü Askıya Çıkıyor
1 saat önce
Yüksek Seçim Kurulu seçim takvimini belirledi.
Yüksek Seçim Kurulu
seçim takvimini belirledi. Buna göre, 4 Ocak Cuma günü saat 08.00 itibarıyla muhtarlık bölgesi listeler askıya çıkarılacak ve 'www.ysk.gov.tr' adresinden kayıt sorgulamak mümkün olacak. 27 Ocak Pazar günü ise, Siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için YSK tarafından kura çekilecek.31 Ocak Perşembe: Seçmen kütükleri kesinleştirilecek ve seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıklar belirlenecek. Seçmen bilgi kağıtlarının dökümüne ve dağıtımına da 28 Şubat
perşembe günü başlanacak.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 01:51 Kaynak: İHA
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