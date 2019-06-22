Seçmen sandığa kilitlendi, plajlar boş kaldı
1 saat önce
İstanbul'da seçim öncesi plajlarda yoğunluğa rastlanmadı.
İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 01:03 Kaynak: İHA
'da seçim öncesi plajlarda yoğunluğa rastlanmadı.
İstanbullu seçmen yarın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanını belirlemek amacıyla sandığa gidecek. Yüksek Seçim Kurulu
'nun seçim yenileme kararının ardından İstanbullu seçmen sandığa kilitlendi. Normal zamanda dolu olan İstanbul'un çevre sahilleri boş kaldı. İstanbullunun sıklıkla tercih ettiği Ağva
plajlarında yoğunluk görülmedi.
İşletmeciler, sahillerde seçim nedeniyle boşluklar olduğunu ve hafta başından itibaren yeniden yoğunluk olmasını beklediklerini söyledi. - İSTANBUL
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