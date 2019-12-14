Seçmen tercihini yaptı, bundan sonra İngiltere'de takvim nasıl işleyecek? - Son Dakika
Son Dakika Dünya Seçmen tercihini yaptı, bundan sonra İngiltere'de takvim nasıl işleyecek? - Son Dakika Dünya

Seçmen tercihini yaptı, bundan sonra İngiltere'de takvim nasıl işleyecek?

7 saat önce

Avrupa Birliği'nden ayrılma (Brexit) tartışmalarının gölgesinde Birleşik Krallık'ta yapılan erken genel seçimlerde sandıktan tarihi sonuçlar çıktı. Meclisteki çıkmazda sona gelindi görünüyor, peki bundan sonra ülkeyi neler bekliyor?

Seçmen tercihini yaptı, bundan sonra İngiltere'de takvim nasıl işleyecek?, System.String[]

Birleşik Krallık'ta, Avrupa Birliği'nden ayrılma (Brexit) tartışmalarının gölgesinde yapılan erken genel seçimlerde sandıktan tarihi sonuçlar çıktı.


Mevcut Başbakan Boris Johnson liderliğindeki Muhafazakar Parti, 365 milletvekili sayısıyla parlamentoda çoğunluğu garantilerken, muhalefetteki İşçi Partisi 59 sandalye kaybederek tarihinin en ağır yenilgilerinden birini aldı.

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Birleşik Krallık, Avrupa Birliği, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 09:32 
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