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Seçmen tercihini yaptı, bundan sonra İngiltere'de takvim nasıl işleyecek?
7 saat önce
Avrupa Birliği'nden ayrılma (Brexit) tartışmalarının gölgesinde Birleşik Krallık'ta yapılan erken genel seçimlerde sandıktan tarihi sonuçlar çıktı. Meclisteki çıkmazda sona gelindi görünüyor, peki bundan sonra ülkeyi neler bekliyor?
Birleşik Krallık'ta, Avrupa Birliği'nden ayrılma (Brexit) tartışmalarının gölgesinde yapılan erken genel seçimlerde sandıktan tarihi sonuçlar çıktı.
Mevcut Başbakan Boris Johnson liderliğindeki Muhafazakar Parti, 365 milletvekili sayısıyla parlamentoda çoğunluğu garantilerken, muhalefetteki İşçi Partisi 59 sandalye kaybederek tarihinin en ağır yenilgilerinden birini aldı.
Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 09:32
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