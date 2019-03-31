Seçmene Para Dağıttığı İddia Edilen Muhtar Adayına İnceleme
29 dakika önce
ORDU'nun Altınordu ilçesinde, seçmenlere para dağıttığı iddia edilen muhtar adayı hakkında valilik tarafından inceleme başlatıldı.
ORDU'nun Altınordu
ilçesinde, seçmenlere para dağıttığı iddia edilen muhtar adayı hakkında valilik tarafından inceleme başlatıldı. Ordu
Valisi Seddar Yavuz, "Muhtarlık seçimiyle ilgili şikayet söz konusu oldu, onunla ilgili bir işlem yapıldı" dedi.
Ordu'nun Altınordu ilçesinde dün gece bir muhtar adayının seçmenlere para dağıttığı iddiası üzerine, başka bir muhtar adayının şikayetiyle, Ordu Valiliği
inceleme başlattı. İsmi açıklanmayan muhtar adayı hakkında İl Seçim Kanunu'na muhalefetten işlem başlatıldı.
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ile birlikte oyunu kullanan Ordu Valisi Seddar Yavuz, seçmene para dağıttığı iddia edilen muhtarla ilgili değerlendirmede bulunarak, "Dün akşam saatlerinde muhtarlık seçimiyle ilgili bir şikayet söz konusu oldu. Onunla ilgili bir işlem yapıldı, onun dışında şuana kadar il genelinde herhangi bir olay söz konusu değildir" dedi. - Ordu
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 12:17 Kaynak: DHA
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