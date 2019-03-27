Seçmenler Konuştu: Oylarını Hangi Faktörler Belirleyecek?

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Acun Ilıcalı ile Hülya Avşar Telefon Yüzünden Birbirine Girdi!

Sonar Araştırma Şirketi, İstanbul ve Ankara'nın da Aralarında Olduğu 10 İlin Anket Sonuçlarını Paylaştı