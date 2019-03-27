Son Dakika Haberleri: Seçmenler Konuştu: Oylarını Hangi Faktörler Belirleyecek?

Seçmenler Konuştu: Oylarını Hangi Faktörler Belirleyecek?

21 dakika önce

VOA Türkçe, Türkiye'de 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere birkaç gün kala İstanbul'daki seçmenlere oylarını kullanırken hangi başlıkların kararlarında belirleyici olacağını sordu.

">
VOA Türkçe, Türkiye'de 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere birkaç gün kala İstanbul'daki seçmenlere oylarını kullanırken hangi başlıkların kararlarında belirleyici olacağını sordu
Kaynak: DailyMotion.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 09:01 

İstanbul, Türkiye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Acun Ilıcalı ile Hülya Avşar Telefon Yüzünden Birbirine Girdi! Sonar Araştırma Şirketi, İstanbul ve Ankara'nın da Aralarında Olduğu 10 İlin Anket Sonuçlarını Paylaştı Yeniden Refah Partisi, Cumhur İttifakı'na Destek Verecek Saraçoğlu Mahallesi, Tek Seçmeni Olduğu İçin Muhtarsız Kalacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.3.2019 09:22:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Seçmenler Konuştu: Oylarını Hangi Faktörler Belirleyecek?
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]