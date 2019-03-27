Seçmenler Konuştu: Oylarını Hangi Faktörler Belirleyecek?
21 dakika önce
VOA Türkçe, Türkiye'de 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere birkaç gün kala İstanbul'daki seçmenlere oylarını kullanırken hangi başlıkların kararlarında belirleyici olacağını sordu.
VOA Türkçe, Türkiye
'de 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere birkaç gün kala İstanbul
'daki seçmenlere oylarını kullanırken hangi başlıkların kararlarında belirleyici olacağını sordu
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 09:01
Acun Ilıcalı ile Hülya Avşar Telefon Yüzünden Birbirine Girdi!
Sonar Araştırma Şirketi, İstanbul ve Ankara'nın da Aralarında Olduğu 10 İlin Anket Sonuçlarını Paylaştı
Yeniden Refah Partisi, Cumhur İttifakı'na Destek Verecek
Saraçoğlu Mahallesi, Tek Seçmeni Olduğu İçin Muhtarsız Kalacak