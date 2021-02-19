Firma 13 Ekim 2020'den beri Steam'de erken yerini almış durumda, Xbox konsolları için özel bir konsept hazırlayan şirket kullanıcılarına ilkbahar'da oyunu sunmayı hedefliyor.
Şirketin yönetmeni Simon Vickers, şu ifadeleri kullandı;
Oyun Steam'de erken erişim olarak çıktığından beri yeni özellikler eklediklerini, mevcut özellikleri iyileştirdiklerini ve oyunun artık Xbox Oyun Önizlemesi programı için hazır olduğunu hissettiklerini belirtti.
2020 yılından itibaren Steam'de ulaşılabilir olan Second Extincion, 2021 baharında konsollarda da yer alacak.
Minimum sistem gereksinimleri
Önerilen sistem gereksinimleri
Son Dakika › Gamegar › Second Extinction Xbox Series ve Xbox One'da kullanıcılarıyla buluşuyor - Son Dakika