Second Extinction Xbox Series ve Xbox One'da kullanıcılarıyla buluşuyor - Son Dakika
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Second Extinction Xbox Series ve Xbox One'da kullanıcılarıyla buluşuyor

19.02.2021 11:39

Tasarlayıcısı System Reaction, olan bu dizonor temalı co-up FPS oyunu olan, Second Extinction'ın önümüzdeki dönemlerde Xbox Series ve Xbox One'da oyunseverlerle buluşacağını duyurdu.

Firma 13 Ekim 2020'den beri Steam'de erken yerini almış durumda, Xbox konsolları için özel bir konsept hazırlayan şirket kullanıcılarına ilkbahar'da oyunu sunmayı hedefliyor.

Şirketin yönetmeni Simon Vickers, şu ifadeleri kullandı;

Oyun Steam'de erken erişim olarak çıktığından beri yeni özellikler eklediklerini, mevcut özellikleri iyileştirdiklerini ve oyunun artık Xbox Oyun Önizlemesi programı için hazır olduğunu hissettiklerini belirtti.

SECOND EXTINCTION ÇIKIŞ TARİHİ

2020 yılından itibaren Steam'de ulaşılabilir olan Second Extincion, 2021 baharında konsollarda da yer alacak.

SECOND EXTİNCTİON SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Minimum sistem gereksinimleri

  • İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)
  • İşlemci: Intel Core i5-3570 or AMD Ryzen 3 1300X
  • Bellek: 12GB
  • GPU RAM: 3GB
  • Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 780 or AMD Radeon R9 280
  • Depolama: 30GB

Önerilen sistem gereksinimleri

  • İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit
  • İşlemci: Intel Core i7-4770 or AMD Ryzen 5 1600X
  • Bellek: 16GB
  • GPU RAM: 8GB
  • Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 1070 or AMD Radeon RX Vega 56
  • Depolama: 50GB
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Son Dakika Gamegar Second Extinction Xbox Series ve Xbox One'da kullanıcılarıyla buluşuyor - Son Dakika


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