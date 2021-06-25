Secret Headquarters Filmi - Son Dakika

Charlie Kincaid bir gün, evinin altında bir süper kahramana ait gibi görünen gizli bir karargah bulur. Bu ilginç keşfini arkadaşlarıyla paylaşan Charlie, çok geçmeden uzaklaştığı babasının bilinenden başka gizli bir hayat yaşadığından şüphelenmeye başlar.
Yönetmen: Henry Joost, Ariel Schulman
Senaryo: Ariel Schulman, Henry Joost, Josh Koenigsberg, Christopher L. Yost
Oyuncular: Owen Wilson, Michael Peña, Momona Tamada, Keith L. Williams, Abby James Witherspoon, Walker Scobell, Kezii Curtis, Aiden Malik
Filmin Türü: Aksiyon
Orijinal Adı: Secret Headquarters
Yapımcı Firma: Paramount Pictures
Yapım Yılı: 2022
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: UIP Türkiye
Vizyon Tarihi: 12.08.2022
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Kaynak: InterSinema.com
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