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Seçsan, yeni nesil konteyner taşıyıcısını piyasaya sunacak
14 dakika önce
Dorse ve yarı römork ekipmanları sektöründe ağır yük taşıyıcılar ve konteyner taşıyıcılar olmak üzere iki ana başlıkta üretim yapan Seçsan, yurtdışından aldığı Ar-Ge desteği ile ürün portföyünü ve kalitesini artırmaya devam ediyor.
Dorse ve yarı römork ekipmanları sektöründe ağır yük taşıyıcılar ve konteyner taşıyıcılar olmak üzere iki ana başlıkta üretim yapan Seçsan, yurtdışından aldığı Ar-Ge desteği ile ürün portföyünü ve kalitesini artırmaya devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 01:02
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