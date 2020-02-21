Seçsan, yeni nesil konteyner taşıyıcısını piyasaya sunacak - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Seçsan, yeni nesil konteyner taşıyıcısını piyasaya sunacak - Son Dakika Ekonomi

Seçsan, yeni nesil konteyner taşıyıcısını piyasaya sunacak

14 dakika önce

Dorse ve yarı römork ekipmanları sektöründe ağır yük taşıyıcılar ve konteyner taşıyıcılar olmak üzere iki ana başlıkta üretim yapan Seçsan, yurtdışından aldığı Ar-Ge desteği ile ürün portföyünü ve kalitesini artırmaya devam ediyor.

Seçsan, yeni nesil konteyner taşıyıcısını piyasaya sunacak, System.String[]

Dorse ve yarı römork ekipmanları sektöründe ağır yük taşıyıcılar ve konteyner taşıyıcılar olmak üzere iki ana başlıkta üretim yapan Seçsan, yurtdışından aldığı Ar-Ge desteği ile ürün portföyünü ve kalitesini artırmaya devam ediyor.

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 01:02 
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