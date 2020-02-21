Seçsan, yeni nesil konteyner taşıyıcısını piyasaya sunacak

Dorse ve yarı römork ekipmanları sektöründe ağır yük taşıyıcılar ve konteyner taşıyıcılar olmak üzere iki ana başlıkta üretim yapan Seçsan, yurtdışından aldığı Ar-Ge desteği ile ürün portföyünü ve kalitesini artırmaya devam ediyor.