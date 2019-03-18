Securitas, 2 bin 500 güvenlik elemanı alacak
1 saat önce
Securitas, bu yıl büyümesine paralel, ağırlıklı olarak Marmara bölgesi olmak üzere Türkiye çapında bu yıl toplam 2 bin 500 kişiyi işe alacak.
Securitas, bu yıl büyümesine paralel, ağırlıklı olarak Marmara bölgesi olmak üzere Türkiye çapında bu yıl toplam 2 bin 500 kişiyi işe alacak
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 10:20
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