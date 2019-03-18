Securitas, 2 bin 500 güvenlik elemanı alacak

Securitas, bu yıl büyümesine paralel, ağırlıklı olarak Marmara bölgesi olmak üzere Türkiye çapında bu yıl toplam 2 bin 500 kişiyi işe alacak.

Securitas, bu yıl büyümesine paralel, ağırlıklı olarak Marmara bölgesi olmak üzere Türkiye çapında bu yıl toplam 2 bin 500 kişiyi işe alacak

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi :

Şubat'ta Konut Satışı Yüzde 18,2 Düştü

Çocuk Sevgileri Geçim Kaynağına Dönüştü

Ankapark Olarak da Bilinen Tema Parkın Açılışı İçin Geri Sayım Başladı

İstanbul'un Nüfusu Son 5 Yılda Artarak 131 Ülkeyi Geride Bıraktı