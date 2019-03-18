Son Dakika Haberleri: Securitas, 2 bin 500 güvenlik elemanı alacak

Securitas, 2 bin 500 güvenlik elemanı alacak

1 saat önce

Securitas, bu yıl büyümesine paralel, ağırlıklı olarak Marmara bölgesi olmak üzere Türkiye çapında bu yıl toplam 2 bin 500 kişiyi işe alacak.

Securitas, 2 bin 500 güvenlik elemanı alacak, System.String[]
Securitas, bu yıl büyümesine paralel, ağırlıklı olarak Marmara bölgesi olmak üzere Türkiye çapında bu yıl toplam 2 bin 500 kişiyi işe alacak
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 10:20 

Türkiye, Marmara, Ekonomi
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