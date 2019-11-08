Securitas 2025 hedeflerini duyurdu

Securitas, Başlama Vuruşu Toplantısı'nda yönetim kadrosu ile 2025 hedeflerini paylaşarak, "binlerce datanın analiz edildiği öngörülebilir güvenlik hizmetleri" için çıktığı dijital dönüşüm yolculuğuna devam ettiğini duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Securitas Başlama Vuruşu Toplantısı, 1-3 Kasım'da Antalya'da gerçekleştirildi.

Securitas, Başlama Vuruşu Toplantısı'nda yönetim kadrosu ile 2025 hedeflerini paylaştı. Verimli, farklı ve sürdürülebilir kavramlarının yön verdiği 2020 yol haritasının önemli noktalarından biri olan 20 bin çalışan hedefini erken yakalayan şirket, "binlerce datanın analiz edildiği öngörülebilir güvenlik hizmetleri" için çıktığı dijital dönüşüm yolculuğuna devam ediyor.



Toplantıda, Securitas ailesinin birlikte daha güçlü ve hedef odaklı çalışacağı teması üzerinde durularak, şirikette 10'uncu 20'nci ve 25'inci yılını dolduran çalışanlara ödüller verildi.

Bölgelerin ve departmanların 2020 hedeflerini anlatan özel sunumlar gerçekleştirdikleri toplantının son gününde Securitas Türkiye Ülke Başkanı Murat Kösereisoğlu konuşma gerçekleştirdi.

"2025 hedefimize giderek yaklaşıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kösereisoğlu, 2019'u oldukça verimli geçirdiklerini belirterek, "Securitas olarak 2025 hedefimize giderek yaklaşıyoruz. Bilgi lideri olarak teknolojiyi her geçen gün işimizi daha da entegre ediyor, geleceğin güvenliğini inşaa ediyoruz." ifadesini kullandı.

Telekomünikasyondan finansa, havacılıktan madenciliğe, enerji sektöründen endüstriyel tesislere kadar 21 segmente özel güvenlik çözümleri sunan Securitas Türkiye, 78 ilde, 11 Bölge Müdürlüğünde, 70 Şube Müdürlüğü ile, 2 bin 500 hizmet noktasında yaklaşık 20 bin çalışanı ile binin üzerinde farklı projede hizmet veriyor.