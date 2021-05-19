Securitas, Bahçeşehir Koleji Basket Takımı güvenlik sponsoru oldu

Securitas, Türkiye ING Basketbol Süper Ligi'nde başarıyla ile mücadele eden Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı'nın güvenlik sponsoru oldu.

Securitas'tan yapılan açıklamaya göre, Bahçeşehir Koleji'nin Türkiye genelindeki kampüslerinin güvenliğini de üstlenen Securitas, bu iş birliği dahilinde Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı destekçileri arasında yer aldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verlien Securitas Türkiye Ülke Müdürü Murat Kösereisoğlu ise sponsorluğa ilişkin olarak, "Bahçeşehir Koleji projemizde teknolojiyi etkin kullanarak, kampüs güvenliğinde farklı bir yaklaşım sunuyoruz. Uzun soluklu olacağını düşündüğümüz bu birlikteliği bir adım daha ileriye taşıyarak Bahçeşehir Koleji Basketbol takımını desteklemek istedik. Hedefimiz Ar-Ge ve teknoloji konularında da Bahçeşehir markası ile işbirlikleri geliştirmek." dedi.

Açıklamada ayrıca Securitas ile ilgili olarak şu ifadelere yer verildi:

"47 ülkede 355 bin çalışanıyla 150 binden fazla iş ortağına hizmet veren Securitas, globaldeki deneyimini yereldeki uzmanlığıyla birleştiriyor. Securitas Türkiye'nin çalışanlarına özel olarak içeriğini geliştirdiği ve hizmet verilen projenin özelliklerine göre ek eğitimlerle derinlik kazandırdığı Securitas Temel Güvenlik Eğitimi'ni tamamlayan güvenlik görevlileri ile Bahçesehir Koleji Basketbol Takımı'nın ev sahipliğinde gerçekleşen maçların daha güvenli izlenmesine yardımcı oluyor. Uzaktan İzleme Merkezi tarafında takip edilen video analizli kameralar, Smart akıllı güvenlik çözümleriyle ve yaka kameraları gibi pek çok güvenlik teknolojisi ile riskler minimize ediliyor."