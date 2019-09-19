Son Dakika Haberleri: Securitas dijital dönüşüm yolunda ilerliyor
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Securitas dijital dönüşüm yolunda ilerliyor

1 saat önce

Securitas, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin (TÜSİAD) Sanayide Dijital Dönüşüm (SD2) programına katılarak, dijital dönüşüm yolunda yaptığı yatırımlarına bir yenisini daha ekledi.

Securitas dijital dönüşüm yolunda ilerliyor, System.String[]

Securitas, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin (TÜSİAD) Sanayide Dijital Dönüşüm (SD2) programına katılarak, dijital dönüşüm yolunda yaptığı yatırımlarına bir yenisini daha ekledi.

Securitas'tan yapılan açıklamaya göre, şirket, TÜSİAD SD2 programı kapsamında Sanayi-Teknoloji Entegrasyon Programı'nda (STEP) ön elemeyi geçerek teknoloji tedarikçisi şirketler ile bir araya geldi.

Bu kapsamda Securitas, dijital çözüm ihtiyaçları için Arıkovanı Yazılımı firması ile eşleşerek, teknoloji odaklı projeler üzerinde çalışmalarını başlattı.


Açıklamada görüşlerine yer verilen Securitas Teknoloji ve Ürün Geliştirme Müdürü Alper Seyhan, TÜSİAD'ın SD2 programına katılmaktan ve birçok teknolojik ürün ve hizmet geliştiren firmayla tanışmaktan son derece memnun olduklarını dile getirdi.

Securitas olarak dijital dönüşüme yatırım yapmaya ve sektörde fark yaratmaya devam ettiklerini vurgulayan Seyhan, "Bu uzun yolculuğumuz süresince bize eşlik edip, çözüm sunabilecek teknoloji tedarikçileri olduğunu görmek heyecan verici. Önümüzdeki dönemlerde eşleştiğimiz firmayla birlikte çalışıyor ve yeni projelerimizi başlatıyor olacağız." ifadelerini kullandı.

Telekomünikasyondan finansa, havacılıktan madenciliğe, enerji sektöründen endüstriyel tesislere kadar 21 segmente özel güvenlik çözümleri sunan Securitas Türkiye, 78 ilde, 11 bölge müdürlüğünde, 70 şube müdürlüğü ile 2 bin 500 hizmet noktasında yaklaşık 20 bin çalışanla hizmet veriyor.

Dönüşüm, Seyhan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 10:44 Kaynak: AA
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