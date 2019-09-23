Son Dakika Haberleri: Securitas, Dragon Festivali'ne katıldı
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Securitas, Dragon Festivali'ne katıldı

1 saat önce

Securitas çalışanları Dragon Festivali'nde kadına karşı şiddete dikkati çekmek için kürek çekti.

Securitas, Dragon Festivali'ne katıldı, System.String[]

Securitas çalışanları Dragon Festivali'nde kadına karşı şiddete dikkati çekmek için kürek çekti.

Securitas'tan yapılan yazılı açıklamaya göre şirket, Dragon Festivali'ne katıldı. Verilen bilgiye göre, ilki 2008 yılında gerçekleşen, dünyanın 3 büyük festivalinden biri olan Dragon Festivali'nin bu yıl ki teması "Kadına Şiddete Hayır" oldu.

Etkinliğin güvenlik sponsorluğunu üstlenen Securitas, festival için özel oluşturduğu güvenlik çözümleri ile organizasyonda yerini alırken, mobil kamera ve mobil kontrol ekipleri gibi farklı güvenlik teknoloji çözümlerinin de yer aldığı festival 2 gün boyunca binlerce ziyaretçiyi ağırladı.

Güvenlik desteğinin yanı sıra, çalışanlarının katılımı ile düzenlenen yarışmalara katılan Securitas Türkiye ekibi, 'Kadına Şiddete Hayır' demek için kürek çekti ve kadın-erkek eşitliğine vurgu yapmak amacıyla eşit sayıda kadın ve erkek kürekçi ile yarışmalara katıldı.

Festivalde kürek yarışlarının yanında çeşitli sahne etkinlikleri de gerçekleştirilirken, düzenlenen kostüm yarışmasında Securitas, ismini de aldığı Roma Mitolojisi'nde yer alan "Koruyucu Tanrı Securitas"a gönderme yaptığı kostümle "En Yaratıcı Kostüm" ödülünü aldı.

Ayrıca festivalin güvenli bir şekilde geçmesini sağlayan Securitas Türkiye'ye gün sonunda plaket takdim edildi.

Türkiye, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 04:26 Kaynak: AA
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