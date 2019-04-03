Son Dakika Haberleri: Securitas Enerji Segmenti Lideri Ünsal Kütaruk Oldu

Securitas Enerji Segmenti Lideri Ünsal Kütaruk Oldu

1 saat önce

Özel güvenlik sektörü firması Securitas'ın enerji segmenti liderliğine Ünsal Kütaruk getirildi.

Securitas Enerji Segmenti Lideri Ünsal Kütaruk Oldu, System.String[]
Özel güvenlik sektörü firması Securitas'ın enerji segmenti liderliğine Ünsal Kütaruk getirildi.

Şirket açıklamasına göre, güvenlikte bilgi lideri Securitas'ın enerji segmenti liderliğini Ünsal Kütaruk yürütecek.

Akdeniz Üniversitesi Çevre Mühendisligˆi Bölümü'nden 2002 yılında mezun olan Kütaruk, 6 yıl bankacılık alanında satıs¸ ve Akdeniz bölge direkt satıs¸ müdürlügˆü pozisyonlarında bulunduktan sonra enerji, maden, çevre ve I·SG alanlarında koordinatör ve is¸ gelis¸tirme pozisyonlarında 4 yıl çalıştı.

Ardından enerji alanında is¸ gelis¸tirme ve proje gelis¸tirme pozisyonlarında, özellikle güneş enerjisi santrali (GES) ve rüzgar enerjisi santrali (RES) projelerinin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK) lisans, çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) ve izin süreçlerinin yönetilmesinde görev aldı.


Kütaruk, halen şirkette enerji segment lideri olarak görev alarak sektöre özel güvenlik çözümleri sunulması ve geliştirilmesi faaliyetlerini koordine ediyor.


Securitas 900'ün üzerinde farklı projede hizmet veriyor

Açıklamada verilen bilgilere göre, telekomünikasyondan finansa, havacılıktan madenciliğe, enerji sektöründen endüstriyel tesislere kadar 21 segmente özel güvenlik çözümleri sunan Securitas Türkiye, 75 ilde, 11 bölge müdürlüğü, 70 şube müdürlüğü ve 3 bin 400 hizmet noktasında yaklaşık 20 bin çalışanı ile 900'ün üzerinde farklı projede hizmet veriyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 09:59 Kaynak: AA

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