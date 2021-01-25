Securitas Güvenlik Akademisi kuruldu

Securitas, çalışanları için eğitim ve kariyer fırsatlarını tek bir çatı altında toplayan Securitas Güvenlik Akademisi'ni hayata geçirdi.

Securitas'tan yapılan açıklamaya göre, Akademi, Securitas Türkiye bünyesindeki yaklaşık 20 bin çalışana kendilerini geliştirebilecekleri eğitim ve sertifika programları sunuyor.

"Bilgiyi Birbirimize, Deneyimi Geleceğe Aktarıyoruz" sloganıyla yola çıkan Securitas Güvenlik Akademisi, sınıf içi ve uzaktan eğitim, koçluk ve mentörlük, ölçme ve değerlendirme merkezi, tecrübe paylaşım platformu ve üniversite iş birlikleri ile sektöre nitelikli çalışanlar yetiştirmeyi hedefliyor.

Tüm çalışanları için kariyer fırsatları sunan Akademi'de Gelecek Nesil Şube Programı, Proje Müdürü Gelişim Programı, İç Eğitmen Yetiştirme Programı gibi farklı eğitimlerde de bulunuyor.

Akademi'de hem Securitas Türkiye bünyesindeki var olan eğitim programlarına devam edilecek hem de Yönetici Gelişim Programı, Güvenlik Uzmanlığı Programı gibi yeni sertifika programları oluşturulacak.

Her programın mezuniyetinde sınavların yanı sıra makale, sunum, proje gibi ek görevler verilecek.

Akademi'nin en önemli yapı taşlarından biri de ölçme ve değerlendirme konusundaki çalışmalar olacak. Eğitim ve gelişim etkinliklerinin Securitas Türkiye'ye yaptığı katkı farklı açılardan ölçülecek. Ölçme ve değerlendirme sistemi için sürekli güncellenen bir sınav sistemi kurulacak.

Güvenlik sektörünün gelişimine ve dönüşümüne öncülük eden Securitas Türkiye'nin kıdemli çalışanlardan eğitmen ve yazar olarak yararlanılacak.