Securitas Mobil Kamera ile hızlı çözüm - Son Dakika

Securitas tarafından özel tasarlanan Mobil Kamera, farklı güvenlik ihtiyaçlarına hızlı cevap veriyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Securitas, is¸letmelerin değişen yapı ve uygulamalarına uyum sagˆlayabilmek için özel çözümler geliştiriyor.

Hızla devreye alınabilen Mobil Kamera da farklı güvenlik ihtiyaçlarına hızlı cevap verebilmek için Securitas tarafından özel tasarlandı.

Mobil Kamera, tesis içerisinde hızlı değişen ihtiyaçlar için üretilmiş tas¸ınabilir bir güvenlik sistemi. Kos¸ulların ve risklerin her gün değişebildiği maden, AVM, enerji sahaları veya s¸antiyeler gibi genis¸ alanların güvenlik kurgularında etkin olarak kullanılabiliyor. Hızlı aksiyon alınmasını sağlıyor.

Sistem, aynı zamanda Securitas Uzaktan İzleme merkezi ile de entegre çalışıyor. Önceden kurgulanmış güvenlik senaryolarına göre sisteme uyarı düştüğünde, Securitas Operatörleri uzaktan bağlanarak, olası durumlara müdahale ediyor.

Platform, ihtiyaca özel olarak da tasarlanabilecegˆi gibi genelde iki sabit ve bir hareketli kameradan oluşuyor. Özel römorku sayesinde bir araç arkasında çekilerek hizmet verilecek bölgeye getirilebilen Mobil Kamera, dakikalar içerisinde devreye alınabiliyor.

Üzerinde bulunan ses ve aydınlatma sistemleri ile ihlaller halinde gerekli uyarıyı yaparak etkin caydırma sagˆlarken, bataryaları sayesinde, elektrik bagˆlantısının kesildigˆi durumlarda bile saatlerce hizmet verebiliyor.

Kalabalık kontrolünde canlı izleme için ek olarak kullanılabilirken, olay sonrası görüntüleri geriye dönük olarak izleme imkanı da sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Securitas Güvenlik Teknolojileri Koordinatörü Emre Erdal, Mobil Kamera'nın dinamik ve değişkenlik gösteren tesislerde önemli bir ihtiyaç olduğunu belirterek, "Sistem bize mobilite ve hız kazandırdı. Etkinliklerde ya da hizmet verdiğimiz sektörlerde güvenlik riski gördüğümüz projelere anında destek olabiliyor, riskleri minimize edebiliyoruz. Aynı zamanda iş ortaklarımız için dinamik bir güvenlik senaryosu da yaratmış oluyoruz." ifadelerini kullandı.