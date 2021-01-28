Securitas'tan enerji sektörüne özel teknoloji destekli çözümler

Securitas, enerji sektörüne özel teknoloji destekli güvenlik çözümler sunmaya devam ediyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, geniş ürün ve hizmet yelpazesiyle hidroelektrik santralinden, güneş enerjisine, biyokütle enerji santralinden enerji nakil hattına kadar her türlü tesisin güvenlik ihtiyacını karşılayan şirket, riskleri minimize ederken, orta vadede maliyetleri de ciddi tasarruflar sağlıyor.

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) tarafından 25 Ocak 2021'de düzenlediği Türkiye Enerji Kongresi'nin sanal fuarına katılan Securitas, çözümlerini sektör temsilcileriyle paylaştı.

Securitas rüzgar enerjisi santralleri, güneş enerjisi santralleri, hidroelektrik santralleri, biyokütle enerji santralleri, enerji nakil hatları ve elektrik dağıtım hizmetlerine kadar enerji ile ilgili her alanda hizmet sunuyor.

Geniş hizmet yelpazesini tek bir çatı altında topladığı Entegre güvenlik çözümleri ile bilgi, insan ve teknolojiyi bir araya getiriyor. Şirketin enerji sektörüne sunduğumuz Entegre Güvenlik Çözümleri'ni ise şu ana başlıklar altında toparlamak mümkün; Smart M PDA ile Güvenlik Görevlisi İzleme Sistemi, Uzaktan Denetim Kamerası, Harici Ortam Alarm Sistemi, Güneş Enerjili Kamera Sistemi, Mobil Kamera, Hızlı Çözüm RVS GO sistemi, Yaka Kamerası, Video ile Uzaktan Alarm Doğrulama Hizmeti, Video ile Uzaktan Devriye Hizmeti, İtfaiye Hizmetleri ve Securitas Müşteri Portalı Üzerinden Anlık Raporlama.

Securitas ayrıca enerji sektöründe faaliyet gösteren iş ortaklarına ihtiyaçlarına özel oluşturduğu Risk Değer Zinciri ile çözümleri de sunuyor.

Risk Değer Zinciri, her bir proje için özel olarak hazırlanan farklı açılardan tehdit oluşturabilecek riskleri analizini yapan ve riskleri derecelendirerek önlemleri ve en etkin güvenlik planının belirlenmesini sağlayan bir uygulama.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Securitas Enerji Segment Lideri Ünal Kütaruk, şirket halen 68'i RES olmak üzere 133 enerji üretim tesisine hizmet verdiklerini belirtti.

Kütaruk, "Sektöre yönelik uluslararası deneyimimizi yerel bakış açımızla harmanlayıp müşterilerimiz ihtiyaçlarına yönelik anahtar teslimi çözümler sunuyoruz. Yatırımla başlayan süreç, inşaat ve işletme süresi boyunca devam ediyor. İşimize teknolojiyi ve diğer çözümlerimizi de entegre ederek özellikle fiziki güvenlik ile takibin riskli olduğu alanlarda, Harici Alarm Sistemleri, Video Analiz Sistemleri, Uzaktan İzlemeÇözümleri, Solar Kamera Sistemleri ve Kontrol Hizmetleri gibi çözümlerle fayda sağlıyor, ek değer yaratıyoruz." ifadelerini kullandı.