Securitas'tan işletmelere profesyonel itfaiye ekipleri bulundurma önerisi

Securitas İtfaiye Hizmetleri Genel Müdürü Uğur Yertut, "Son aylarda yaşadığımız yangınlarında ortaya koyduğu gibi yanlış müdahale işletmeler ciddi hasarlara yol açabilir. Bu nedenle işletmenin büyüklüğüne göre mutlaka profesyonel itfaiye ekipleri bulundurmaları gerekir." ifadelerini kullandı.

Securitas'tan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Yertut, işletmelerin yangın danışmanlığı hizmeti alması gerektiğini belirterek, "Yangın anlarından önceliğimiz elbette her zaman can kaybının olmaması. Öte yandan meydana gelen en küçük yangın bile iş sürekliliğinde ciddi aksamalara neden olabiliyor. İşletmenin kullanılamaz hale gelmesi, pazar gücünün kaybedilmesi hatta marka değerinin kaybına kadar giden süreçler söz konusu. Biz Securitas İtfaiye Hizmetleri olarak yangın risk analizinden, projelendirmeye, müdahaleden, eğitime kadar pek çok konuda hizmet veriyoruz." açıklamasında bulundu.

Yertut, işletmelerde yangına ilk müdahale hizmetinin İtfaiye Mühendisliği başlığı altında ele alınması gerektiğini kaydederek, "Ülkemizde Yangın Danışmanı ve/veya Yangın Mühendisi olarak çok yetkin ve değerli kişiler çalışmaktadır. Bu kişiler inşaat aşamasından başlayarak tesiste oluşabilecek yangın risklerini minimize etmek üzere sistemler tasarlar. İtfaiye Mühendisleri ise bu tasarımlar olsa bile oluşabilecek yangınlara nasıl, ne şekilde ilk müdahalenin yapılacağını planlar. Yangın Danışmanlığı ve İtfaiye Mühendisliği birbirini destekleyen ve birbiri ile karıştırılmaması gereken iki daldır." ifadelerini kullandı.

İş kanunda yer alan söndürme ekiplerinin yeterli olmadığına dikkati çeken Yertut, "6331 sayılı İş Sağlığı Güvenliği Kanunu ve Binaların Yangından Korunma Yönetmeliği doğrultusunda her vardiyada çalışanlardan oluşan bir "Söndürme Ekibi" bulundurulması gereklidir ancak asıl işleri yangın söndürme olmayan çalışanlar ile yangına ilk müdahale oldukça zordur. Son aylarda yaşadığımız yangınlarında ortaya koyduğu gibi yanlış müdahale işletmeler ciddi hasarlara yol açabilir. Bu nedenle işletmenin büyüklüğüne göre mutlaka profesyonel itfaiye ekipleri bulundurmaları gerekir." dedi.

Securitas İtfaiye Hizmetleri olarak işletmelere özel yangın eğitimleri verdiklerini kaydeden Uğur Yertut, "Bu eğitimlerde zaman zaman VR teknolojisinden de yararlanıyoruz. Yangın tüpü kullanımından, yangın türüne göre müdahaleye kadar pek çok eğitimi bu teknoloji aracılığıyla gerçekleştirebiliyor. Katılımcılar VR gözlüğünü takarak, kendileri için hazırlanmış olan özel videolar üzerinden yangın anında neler yapmaları gerektiğini, söz konusu yangını en etkin ve en az hasarla nasıl söndüreceklerini uygulamalı olarak öğrenebiliyor ve baskı altında karar vermeyi deneyimleyebiliyorlar. Kişilerin performansları da bu eğitimler sırasında kayıt altına alınarak, geliştirmeleri gereken yönler tespit edilebiliyor." yorumunu yaptı.

Securitas İtfaiye Hizmetleri "İtfaiye İlk Müdahale Hizmeti", "Yangın Mühendisliği ve Yangın Risk Danışmanlığı" ve "Yangın Danışmanlığı" olmak üzere üç başlıkta hizmet sunuyor. Ayrıca tesislere Kalite Politikası kapsamında (KPI/SLA) performans yeterlilikleri, tesise özel yetkinlik ve yeterlilik başlıklı yangın eğitimleri de veriyor. Globalde Securitas İtfaiye oldukça büyük bir yapıya sahip, halen 31 ülkede, 7500 üzerinde itfaiye personeli ile hizmet sunuyor.

Securitas İtfaiye, hem globalde hem de yerelde Ar-Ge çalışmaları yapıyor. Bu çalışmalardan teknolojiden etkin olarak yararlanıyor. Bu konuda araştırmalar yapılıyor. Örneğin Türkiye'de üzerlerine termal kameralar yerleştirilmiş dronelerden yararlanmaya başlandı. Özellikle geniş alanlarda keşifler yapan bu droneler, olası yangınlara erken müdahale imkanı sunuyor.