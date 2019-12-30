Securitas, Tedarikçi Çalıştayı düzenledi - Son Dakika
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Securitas, Tedarikçi Çalıştayı düzenledi

6 saat önce

Securitas, kalite ve değer zincirinin çözüm ortakları için Tedarikçi Çalıştayı düzenledi.

Securitas, Tedarikçi Çalıştayı düzenledi, System.String[]

Securitas, kalite ve değer zincirinin çözüm ortakları için Tedarikçi Çalıştayı düzenledi.

Şirket açıklamasına göre, farklı sektörlerden 18 tedarikçinin katıldığı çalıştayda Securitas Türkiye'nin üniforma lojistik süreçlerinin "taşere" edilmesi konusu ele alındı.

Çalıştayda, "tedarikçinin deposundan dağıtım", "Securitas deposundan tedarikçi eli ile dağıtım" ve "profesyonel bir lojistik merkezi eli ile depolama ve dağıtım" modelleri üzerine üç çalışma grubu oluşturdu.

Farklı sektörlerin bir araya geldiği çalışma gruplarında konuya farklı alanlardan yaklaşımları yakalamak, fikir ve görüşlerini alma amaçlandı. Oluşturulan gruplardaki teknoloji ve lojistik tedarikçileri kendi bakış açılarıyla konuyu değerlendirirken, üniforma üreticisi konumundaki tedarikçiler kendi alanlarındaki zorlukları ve avantajlı durumları paylaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Securitas Türkiye İdari İşler, Lojistik ve Satın alma Koordinatörü Uluç Kayhan, bu yıl ilk kez böyle bir çalıştay düzenlediklerini belirterek, "Tedarikçilerimizin de ilgi gösterdiği çalıştayımız her iki taraf için de başarılı geçti. Amacımız hizmet sektöründe personel yoğun faaliyet yürüten Securitas Türkiye'nin üniforma lojistik süreçleri hakkında görüş alışverişinde bulunmak ve mal ve hizmetleri ile bize katkı sağlayabilecek tedarikçilerimizde konu hakkında bir farkındalık yaratmaktı. 2020 senesinde de benzer çalıştaylar organize ederek tedarik zincirimizi sağlamlaştırmayı ve operasyonel verimliliğimizi artırmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 02:16 Kaynak: AA
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