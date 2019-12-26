Securitas TÜSİAD'ın başarı hikayelerinde yerini aldı - Son Dakika
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Securitas TÜSİAD'ın başarı hikayelerinde yerini aldı

6 saat önce

Securitas, şirketlerle teknoloji tedarikçilerini buluşturan TÜSİAD Sanayide Dijital Dönüşüm Programı (TÜSİAD SD2) kapsamında "Kurumsal Sürdürülebilirlik" dalında başarı hikayesine layık görüldü.

Securitas TÜSİAD'ın başarı hikayelerinde yerini aldı, System.String[]

Securitas, şirketlerle teknoloji tedarikçilerini buluşturan TÜSİAD Sanayide Dijital Dönüşüm Programı (TÜSİAD SD2) kapsamında "Kurumsal Sürdürülebilirlik" dalında başarı hikayesine layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Securitas, Poi Labs firması ile birlikte geliştirdiği kapalı alanlarda çalışanların lokasyonlarını anlık olarak belirleyerek, acil durumlarda hızlı müdahale imkanı sunan projesi ile TÜSİAD SD2 kapsamındaki başarı hikayelerinde "Kurumsal Sürdürülebilirlik" dalında yerini aldı.

Türkiye'de Sanayide Dijital Dönüşüm teması ile oluşturulan ilk kapsamlı program olan TÜSİAD SD2 Programı, 2019 Başarı Hikayeleri Töreni'ni düzenlendi.

Törende, bu sene üretilen ve bağımsız jüri tarafından değerlendirilen 17 dijital çözüm dosyası farklı kategorilerde değerlendirildi.

Sanayide dijital dönüşüm temalı ilk kapsamlı program olma niteliğine sahip olan TÜSİAD SD2, Türkiye sanayisinde, katma değeri yüksek projelerin üretilmesi ve küresel rekabet gücünün korunması amacıyla düzenleniyor.

İşletmelerin dijitalleşme süreçlerini sürdürülebilir kılmak için gerekli inovasyon ekosistemine katkı sağlayan program, 2018 yılında hayata geçirildi.


Telekomünikasyondan finansa, havacılıktan madenciliğe, enerji sektöründen endüstriyel tesislere kadar 21 segmente özel güvenlik çözümleri sunan Securitas Türkiye; 78 ilde, 11 Bölge Müdürlüğü'nde, 70 Şube Müdürlüğü ile, 2500 hizmet noktasında yaklaşık 20 bin çalışanı ile 1000'in üzerinde farklı projede hizmet veriyor.

Açıklamada görüşlerini yer verilen Securitas Teknoloji ve Ürün Geliştirme Müdürü Alper Seyhan, "TÜSİAD SD2 programına katılmaktan ve yenilikçi ürün ve hizmet geliştiren tedarikçi firmalar ile tanışmaktan son derece memnunuz. Securitas olarak dijital dönüşüme yatırım yapmaya ve güvenlik sektöründe bilgi liderliğimizi pekiştirmeye devam ediyoruz. Poilabs ile birlikte geliştirdiğimiz projemiz ile hem iş verimliliğimize hem de sürdürülebilirliğimize katkı sağlamayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Dijital Dönüşüm, Türkiye, Dönüşüm, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 02:44 Kaynak: AA
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