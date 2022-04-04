Securitas Vakfı 5. yılını kutluyor - Son Dakika
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Securitas Vakfı 5. yılını kutluyor

04.04.2022 14:42
Securitas Vakfı 5. yılını kutluyor

Securitas Çalışanları Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, 5 yılda 2 bin 859 kişiye 2 milyon 471 bin TL yardımda bulundu.

Securitas Çalışanları Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, 5 yılda 2 bin 859 kişiye 2 milyon 471 bin TL yardımda bulundu.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, şirket çalışanlarının yaşam standartlarını yükseltmek, iş ve sosyal yaşam içerisinde daha güçlü, başarılı ve mutlu olmalarını sağlamak amacıyla kurulan Securitas Vakfı, 5. yılını kutluyor. Vakfın 3 bin 200'ün üzerinde üyesi bulunuyor.

5 yılda 2 bin 859 kişiye 2 milyon 471 bin TL yardımda bulunan vakıf, başta evlilik, ölüm ve doğum halleri olmak üzere sağlık ve eğitim konularında Securitas Türkiye çalışanlarına destek olmak amacıyla 2017 yılında kuruldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Securitas Çalışanları Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Burcu Yılmaz, amaçlarının vakıflarına üye çalışanlar ve ailelerine uygar ve çağdaş seviyede sağlıklı bir yaşam sürdürebilmelerine katkıda bulunmak, eğitimlerine destek olmak, engelli çocuk ve yetişkinlerle ilgili çalışma ve faaliyetlerde bulunmak gibi konularda fayda sağlamak olduğunu bildirdi.

Yılmaz, "Bu amaçla önümüzdeki dönem Securitas Türkiye yönetiminin de desteğiyle üye sayımızı artırarak daha çok çalışanımıza destek olmayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

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Türk Lirası, Evlilik, Türkiye, Doğum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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