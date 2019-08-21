Son Dakika Haberleri: Securitas Vakfı, bu yıl 250 öğrenciye burs verecek
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Securitas Vakfı, bu yıl 250 öğrenciye burs verecek

47 dakika önce

Securitas çalışanlarının gönüllü olarak üye olduğu vakıf, Mayıs 2017'den bugüne 2 bin 500'ün üzerinde üyesi ile güçlenerek yoluna hız kesmeden devam ediyor.

Securitas Vakfı, bu yıl 250 öğrenciye burs verecek, System.String[]
Securitas çalışanlarının gönüllü olarak üye olduğu vakıf, Mayıs 2017'den bugüne 2 bin 500'ün üzerinde üyesi ile güçlenerek yoluna hız kesmeden devam ediyor.
Securitas'tan yapılan açıklamaya göre, vakıf, 2019-2020 dönemi eğitim bursu başvurularını 2-20 Eylül 2019 tarihleri arasında alarak, yeni eğitim döneminde 250 çalışanının ortaokul, lise ve üniversitede okuyan öğrenci çocuklarına karşılıksız olarak burs verecek.
Gün geçtikçe büyüyen Securitas Vakfı, kısa orta ve uzun vadeli hedeflerini tespit ederken, çalışanlarına ve ailelerine uygar ve çağdaş seviyede sağlıklı bir yaşam sürdürebilmelerine katkıda bulunmak, sağlık hizmetlerini daha iyiye götürmek, engelli çocuk ve yetişkinlerle ilgili çalışma ve faaliyetlerde bulunmak gibi konularda çalışmayı ve fayda sağlamayı amaçlıyor.
Açıklamaya göre, güvenlik sektöründe bir ilk olan Securitas Çalışanları Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, başarıya şartlanmış bilimsel ve kültürel donanıma sahip çalışanlarının maksimum faydayı sağlayacağı, öncü ve güvenilir bir vakıf olma konusunda çalışmalarına önümüzdeki dönemlerde de devam ederek yardımlarını artıracak.
Eylül, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 12:26 Kaynak: AA
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