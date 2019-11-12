Son Dakika Haberleri: Securitas, yaka kamerasına yeni bir özellik daha ekledi
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Securitas, yaka kamerasına yeni bir özellik daha ekledi

6 saat önce

Securitas, sektörde bir ilke imza atarak "yaka kamerası" ürününe 4.5G bağlantı imkanıyla 7 gün 24 saat denetim gerçekleştirebilme hizmetini ekledi.

Securitas, yaka kamerasına yeni bir özellik daha ekledi, System.String[]

Securitas, sektörde bir ilke imza atarak "yaka kamerası" ürününe 4.5G bağlantı imkanıyla 7 gün 24 saat denetim gerçekleştirebilme hizmetini ekledi.

Securitas'tan yapılan açıklamaya göre, şirket, gelişmiş güvenlik teknolojileri ile geleceğin güvenliğini şekillendirmeye devam ediyor.

Şirket, sektörde bir ilke imza atarak "yaka kamerası" ürününe 4.5G bağlantı imkanıyla 7 gün 24 saat denetim gerçekleştirebilme hizmetini ekledi.

Securitas'ın yeni kullanıma sunduğu yaka kameraları güvenlik noktalarındaki gelişmeleri mobil olarak uzaktan takip edebiliyor, güvenlik personelinin güven içerisinde çalışması ve görevlerini etkin bir şekilde yerine getirmesi için açık olduğu sürece güvenlik noktalarındaki her anın kayıt altına alınmasını sağlıyor.

Securitas Uzaktan İzleme Merkezi'ne bağlı olarak çalışan cihaz, yakaya basit bir şekilde montaj edilebiliyor ve acil durumlarda üzerindeki panik butonu sayesinde 4.5G bağlantıyla Uzaktan İzleme Merkezi ile çift yönlü iletişim kurarak devamlı iletişimi mümkün kılıyor.


Yüksek çözünürlükte 36 saat, düşük çözünürlükte ise 100 saate kadar kayıt yapabilme özelliğine sahip cihaz, tam şarj edildiğinde 4-6 saat kesintisiz hizmet sunuyor. Beklenmedik ve olağan dışı durumlarda ise ihtiyaca göre arşiv görevi görüyor. Kaydedilen görüntüler ise şifreli bir şekilde depolanıyor ve ancak yetkili kişiler tarafından şifre girilerek kablo aracılığıyla bilgisayara aktarılabiliyor.

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 10:52 Kaynak: AA
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