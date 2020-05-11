Securitas "yeni normal"e özel teknoloji çözümleri sunuyor - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Securitas 'yeni normal'e özel teknoloji çözümleri sunuyor - Son Dakika Ekonomi

Securitas "yeni normal"e özel teknoloji çözümleri sunuyor

6 saat önce

Securitas, termal kameralardan, temassız geçiş sistemlerine, yoğunluk ölçümlerinden sosyal mesafe uyarısına kadar pek çok özel güvenlik teknoloji çözümlerini yeni dönemde kullanıma sundu.

Securitas

Securitas, termal kameralardan, temassız geçiş sistemlerine, yoğunluk ölçümlerinden sosyal mesafe uyarısına kadar pek çok özel güvenlik teknoloji çözümlerini yeni dönemde kullanıma sundu.

Securitas'tan yapılan açıklamaya göre, plazalar, ofisler, üretim tesisleri ve AVM'ler gibi insan yoğun alanlar için sunulan yeni çözümler sayesinde, kurumlar teknoloji yardımıyla yeni döneme hazırlanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Securitas Güvenlik Teknoloji Koordinatörü Emre Erdal, yeni dönemin çalışma şekillerini, alışveriş pratiklerini ve sosyal hayatı değiştireceğine dikkati çekerek, "Önceliğimiz insanları rahatsız etmeden gerekli önlemleri almak ve kontrolleri yapmak olmalı. Teknoloji bu konuda hepimiz için konforlu bir tercih. Hem daha hızlı hem de hata payı daha düşük." ifadelerini kullandı.

Verilen bilgiye göre, yeni dönem yeni normalleri de beraberinde getiriyor. Giriş çıkışlara yerleştirilen termal kameralar ziyaretçilerin güvenle geçiş yapmalarını sağlayacak. Aynı zamanda maske kontrolü yapan akıllı kameralar da Uygun olmayan kişileri tespit ettiğinde uyararak, içeri girmesine izin vermeyecek. Kartlı giriş sistemleriyle de entegre edilebilen bu özel teknoloji, tek tek ateş ölçümü yapmanın zor olduğu özellikle insan yoğun alanlarda yığılmaları engelliyor, giriş çıkış kontrolü sağlıyor.

Sosyal mesafenin korunması için de teknolojiden yararlanmak mümkün. Özel kamera ve sensörler yardımıyla birbirine yaklaşan insanlar anında tespit edilebiliyor. Örneğin, bir yemekhane ya da sosyal alanda sosyal mesafe ihlal edildiğinde, sistemler bunu anında tespit ederek, sesli uyarı yapabiliyorlar.

Yeni dönemde yoğunluk ölçümü de önem kazanıyor. Mağaza, yemekhane gibi alanlara metrekareye göre kişi sayısı kısıtı geliyor. Teknoloji yardımıyla bu alanlardaki kişi sayısı anında tespit edilerek, girişteki ekrana yansıtılabiliyor. Özellikle yemekhaneler, mağazalar, marketler ve AVM'lerde kullanılabilecek bu teknoloji ile kuyruk oluşumu engellemek mümkün.

Temassız giriş çıkış sistemleri

Yeni dönemde kartlı girişler yerini temassız giriş sistemlerine bırakıyor. Temassız giriş imkanı sunan bu sistemlere, ateş ölçen kameralar da entegre edilerek büyük plaza ve iş yerlerinde giriş çıkış kontrolü yapılabiliyor.

Otoparklar da yeni dönemde risk alanları arasında. Temassız olarak mobil uygulama üzerinden kontrol edilebilen TELPARK bu dönemde kişilere cep telefonları yardımıyla kontrollü park yapmasına olanak tanıyor. Sistem, mobil uygulama üzerinden kontrol edilebilen bir bariyer sayesinde işliyor. Kişi kendine ayrılan yeri, kendi cep telefonundaki uygulama üzerinden kontrol edebiliyor.

Securitas, güvenlik görevlilerinin yaptıkları bazı işleri uzaktan kameralar yardımıyla yapılmasını sağlayan Uzaktan İzleme Çözümleri'ni de bu dönemde işletmelere öneriyor. Fiziksel teması azaltan uzaktan izleme çözümleri, farklı uygulama alanlarıyla işletmelere maliyet avantajı da sunuyor.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.05.2020 01:36 Kaynak: AA


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