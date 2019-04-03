Son Dakika Haberleri: Seda, 16 Oy Fazlasıyla 10 Yıllık Muhtarı Geride Bıraktı

Seda, 16 Oy Fazlasıyla 10 Yıllık Muhtarı Geride Bıraktı

1 saat önce

ELAZIĞ'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde aday olduğu Sugözü Mahallesi muhtarlığını, 10 yıllık rakibinden 16 oy fazla olarak kazanan Seda Gündoğan (28), merkez ilçedeki tek kadın muhtar oldu.

Seda, 16 Oy Fazlasıyla 10 Yıllık Muhtarı Geride Bıraktı, System.String[]
ELAZIĞ'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde aday olduğu Sugözü Mahallesi muhtarlığını, 10 yıllık rakibinden 16 oy fazla olarak kazanan Seda Gündoğan (28), merkez ilçedeki tek kadın muhtar oldu. Gündoğan, mahallede kadın eliyle önemli çalışmalar yapacağını söyledi.

Elazığ merkeze bağlı Sugözü Mahallesi'nde pazar günü yapılan seçimde 2'si erkek 3 aday yarıştı. Üniversite mezunu Seda Gündoğan seçimlerde 110, mahallenin 10 yıllık muhtarı Mehmet Halit Sanaç ise 94 oy aldı. Mevcut muhtardan 16 oy fazla alıp seçimi kazanan Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunu Gündoğan, merkez ilçedeki 38 mahallenin de en genç ve tek kadın muhtarı oldu.

Küçük yaşta annesini ve babasını kaybettikten sonra amcaları ve halaları tarafından büyütülen çağrı merkezinde çalışan Gündoğan, 2 erkek rakibini geride bırakıp, merkezdeki 38 mahallede en genç ve tek kadın muhtar seçildiği için mutlu olduğunu söyledi. Gündoğan, mahallesi için çalışacağını belirterek, "Ailemin ve komşularımın desteği ile seçimlere girdim. Mahallemiz çok güzel bir yer. Sadece eksikliklerimiz var. Bu dönem mahallemize kadın eli değecek. Güzel hizmetler yapacağıma inanıyorum. Elazığ'da 38 mahallede tek kadın ve en genç muhtarım. 110 oy alarak kazandım. Eski muhtar 94 oy aldı. Mazbatamı aldıktan sonra özellikle yol sorunumuzu çözeceğiz. Altyapı sorunlarımızı gidermek için gerekli yerlere müracaat yapacağız. Ben şu an çağrı merkezinde çalışıyorum. Muhtarlık yapmama engel olacağını düşünmüyorum. Ama sorun olacaksa işimi bırakabilirim" dedi.

- Elazığ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 02:42 Kaynak: DHA

Elazığ, Gündoğan, Güncel
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