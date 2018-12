Seda 68 Kilo Verince, Annesi ve Arkadaşları da Ameliyat Oldu

ALMANYA'nın Stuttgart şehrinde yaşayan ve obezite sorunu yaşayan Seda Şeşen (28), 128 kiloya kadar çıktı. Şeşen sağlık sorunları yaşamaya başlayınca obezite ameliyatı olmaya karar verdi ve memleketi Trabzon 'a geldi. Burada obezite operasyonu geçiren genç kız, 1,5 yıl içinde 68 kilo verdi ve 60 kiloya düştü. Kızındaki değişimi gören annesi Şengül Şeşen (51) ile arkadaşı Necla Kılıç (47) ve kızı Tuğba Kılıç da (30) Trabzon'a gelerek mide küçültme ameliyatı geçirdi. Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Can Keçe ise obezitenin sadece cerrahi ile çözülecek bir şey olmadığını, egzersizin de önemli olduğunu ifade etti.Ameliyat sonrası 128 kilodan 60 kiloya düştüğünü ifade eden Seda Şeşen, "Annem, arkadaşım ve annesi bendeki bu büyük değişimi görünce onlar da ameliyat olmaya karar verdi. Verdiğim kilolarla hayata bakışım değişti. Eskiden suskundum, kendimi hep arka planda tutardım şimdi özgüvenim çok yüksek. Çoğu insan beni tanıyamıyor. 'Çok değişmiş, çok güzel olmuşsun' diyorlar. Çok pozitif dönüşler alıyorum, şu an çok muyluyum" diye konuştu.'38-40 BEDEN GİYMEK İSTERİM'Şengül Şeşen de "Ameliyat sonrası kızımda yaşanan büyük değişimi görünce ve ondan da aldığım cesaretle obezite ameliyatı olmaya karar verdim. Ameliyat çok güzel geçti. Ben de inşallah kızım gibi kilo verip, çok güzel olacağım. Şu an 118 kiloyum. Belli bir hedefim yok ama 38-40 beden giymek isterim" şeklinde konuştu.'ÇOK MUTLUYUM'Operasyon öncesi normal yollardan kilo vermeyi denediğini ancak başarılı olamadığını anlatan Tuğba Kılıç ise "Ameliyat öncesi kilo vermek için spor yaptım, çok uğraştım fakat olmadı. Arkadaşım Seda'daki değişimi görünce bende obezite ameliyatı olmaya karar verdim. Kendimle birlikte sürekli kilolarından rahatsız olan annemi de ameliyat olmaya ikna ettim. Bir gün arayla ikimizde mide küçültme operasyonu geçirdik. 103 kilo ile ameliyata girdim. İnşallah yaza kadar bende kilolarımdan kurtulup zayıflayacağım. Hedefim 50 kiloya kadar düşmek. Şimdi çok mutluyum" diye konuştu.PROF. DR. KEÇE: HAREKET ETMİYORUZGenel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Can Keçe ise dünya nüfusunun neredeyse yüzde 25-30'unun obezite olduğunu belirterek, "Ülkemizde obezite kadınlarda yüzde 30, erkeklerde ise yüzde 25 oranında görülüyor. Bu sadece cerrahi ile çözülecek bir şey değil. Hareket etmiyoruz, hareket neredeyse sıfır haline gelmiş. Bakanlığın bu konuda ciddi adımları var. Vücut kitle endeksi yüzde 40'ın üzerinde olanlara obezite cerrahi uygulanıyor. Almanya 'dan gelen obezite problemi olan 4 hastamızı ameliyat ettik. Ameliyatları çok başarılı geçti" ifadelerini kullandı.- Trabzon