Seda Akgül'ün sosyal medyada paylaştığı eski hali, şimdiki halinden daha çok beğenildi

Hakan Ural ile surduğu Neler Oluyor Hayatta programından çıkarılan ve sert açıklamalar yapan Seda Akgül sosyal medyanın aktif isimlerinden biri... Her halini takipçileriyle paylaşan ve makyaj hallerini de koyarak bundan çekinmeyen Akgül son olarak eski bir vesikalık fotoğrafına sayfasında yer verdi.

"ESKİ HALİNE GERİ DÖN" YORUMLARI

Ünlü sunucunun yıllar içindeki değişimi takipçilerinin gündemindeydi. Son olarak saçlarını kısacık kestiren ve herkesi şaşırtan Akgül'ün değişimine yorum yağdı.

Akgül'ün takipçileri ünlü sunucunun eski haline dönmesini ve o haliyle daha güzel olduğu yorumlarını yaptı.