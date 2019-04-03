Seda Akman La Boucherie'de

Oyuncu Seda Akman, Murat Aziret'le birlikte 'Geçmiş Değil Bugün Gibi' ismini verdikleri Türkçe pop şarkılarından oluşan programıyla her Perşembe La Boucherie Dinner Theatre sahnesinde şarkı söyleyecek. Seda Akman'ın sahne programında Sezen Aksu'nun Yalnızlık Senfonisi'nden Sertab Erener'in Mecbursun şarkısına uzanan hem hareketli hem de duygusal parçalar yer alıyor.

Seda Akman&Murat Aziret Geçmiş Değil Bugün Gibi programı, Umut Evirgen'in sahibi olduğu La Boucherie Dinner Theatre'da 4 Nisan Perşembe akşamı başlıyor.