Seda Bakan anne oldu!
49 dakika önce
Çift, bu sabah 08.32'de Maslak Acıbadem Hastanesi'nde dünyaya gelen kızlarına Leyla adını verdi.
Çift, bu sabah 08.32'de Maslak Acıbadem Hastanesi
'nde dünyaya gelen kızlarına Leyla adını verdi.
Leyla bebek ve annenin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Ficus elastica nasıl çoğaltılır?
Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 04:27
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