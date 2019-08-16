Son Dakika Haberleri: Seda Bakan anne oldu!
Son Dakika Magazin Haber

Seda Bakan anne oldu!

49 dakika önce

Çift, bu sabah 08.32'de Maslak Acıbadem Hastanesi'nde dünyaya gelen kızlarına Leyla adını verdi.

Seda Bakan anne oldu!, System.String[]
Çift,  bu sabah 08.32'de Maslak Acıbadem Hastanesi'nde dünyaya gelen kızlarına Leyla adını verdi.

Leyla bebek ve annenin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



Ficus elastica nasıl çoğaltılır?
Maslak Acıbadem Hastanesi, Sabah, Anne, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 04:27 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


42 yıldır yaşamını 4 engelli çocuğuna adayan anne
İşe gitmek için araçların başına gelen vatandaşlara şok Rapçi Travis Scott, sevgilisi Kylie Jenner'a 2,8 milyon TL değerinde kolye hediye etti Hamilelik kilolarıyla gündem olan Fahriye Evcen'e ünlü isimlerden destek mesajı yağdı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.8.2019 17:17:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Seda Bakan anne oldu!
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]